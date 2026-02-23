La UEFA desestima la denuncia del Benfica contra Fede Valverde

El enfrentamiento entre el Benfica y el Real Madrid dará lugar a un partido de vuelta en el Santiago Bernabéu que se anticipa con controversia, luego de que el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA comunicara este lunes la suspensión provisional de un partido para el argentino Gianluca Prestianni, tras la denuncia del delantero madridista Vinícius Jr. sobre insultos racistas recibidos por parte del jugador del club lisboeta. La decisión sobre Prestianni no ha impedido que el conjunto portugués confirmara su viaje a Madrid con el futbolista incluido en la delegación, reportó el medio que detalla los hechos más recientes en torno a la eliminatoria de la Liga de Campeones.

Según informó la UEFA, el organismo europeo de fútbol resolvió desestimar la denuncia formal presentada por el Benfica contra el mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde, a raíz de un incidente durante el partido de ida del 'Playoff' de acceso a los octavos de final, disputado en el Estádio da Luz. El club portugués había acusado al futbolista uruguayo de cometer una agresión sobre el defensor sueco Samuel Dahl en el minuto 83 del encuentro, situación sustentada con pruebas de video aportadas a la entidad europea. A pesar de la secuencia registrada y de la protesta formal, la organización no encontró motivos para imponer una sanción disciplinaria al jugador, quien queda habilitado para participar en el encuentro de vuelta, confirmaron fuentes oficiales del club portugués.

Durante el desarrollo del partido de ida, la acción protagonizada por Valverde, en la que se deshizo del lateral Samuel Dahl mediante un puñetazo según la denuncia, ocurrió sin que el árbitro del compromiso mostrara ninguna tarjeta al centrocampista del club español. El Benfica manifestó su desacuerdo con la decisión arbitral en el momento y posteriormente robusteció su reclamo ante la UEFA, presentando imágenes que a su juicio evidenciaban la agresión. En una declaración hecha pública, el Benfica expresó: “La UEFA ha informado al Sport Lisboa e Benfica de que la denuncia presentada por el club en relación con el incidente que involucró al jugador del Real Madrid Federico Valverde ha sido desestimada”.

El club portugués, tras recibir la notificación, lamentó que, pese a contar con registros audiovisuales del incidente que, en su criterio, justificaban una expulsión directa del futbolista uruguayo y su correspondiente inhabilitación para futuros compromisos, la UEFA no optara por sancionar con mayor severidad la acción. El Benfica insistió en que el episodio representaba una infracción castigable con tarjeta roja, situación que tampoco fue sancionada durante el desarrollo del encuentro. En su declaración final sobre el caso, el Benfica indicó: “Esta es, sin duda, una situación que mereció una tarjeta roja, pero no fue sancionada durante el partido, y con esta expulsión, no merece mayor sanción”.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el partido de vuelta agregará más ingredientes a la controversia, puesto que tampoco estará en el campo José Mourinho, exentrenador del Real Madrid y actual integrante del cuerpo técnico del Benfica, quien fue expulsado durante el partido de ida tras protestar airadamente las decisiones arbitrales.

El cruce entre ambos equipos por un lugar en los octavos de final suma así dos episodios de tensión: por un lado, la negativa de la UEFA a sancionar al mediocampista uruguayo a pesar de las pruebas y el reclamo del conjunto lisboeta; por otro, el procedimiento disciplinario que afecta al atacante argentino Prestianni por los presuntos insultos racistas manifestados por Vinícius Jr., según reportó el mismo medio. Las resoluciones adoptadas por el organismo rector del fútbol europeo han alimentado el desacuerdo y la molestia en las filas del club portugués, que mantiene su postura disconforme ante la respuesta institucional de la UEFA en ambas situaciones.

Estas circunstancias generan un entorno deportivo y extradeportivo marcado por la polémica antes de la definición de la eliminatoria en el estadio madridista. La reacción de las partes involucradas indica un ambiente tenso para el duelo definitivo, en el que se definirá qué equipo avanza a la siguiente ronda de la Liga de Campeones.