Kallas asume que no habrá acuerdo hoy para aprobar el 20º paquete de sanciones a Rusia por bloqueo de Hungría

La interrupción del flujo de crudo ruso a través del oleoducto Druzhba hacia Hungría y Eslovaquia ha movido al gobierno húngaro a mantener un bloqueo en el seno de la Unión Europea respecto a decisiones clave sobre Ucrania y las sanciones a Rusia. Según informó Europa Press, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, reconoció que el vigésimo paquete de sanciones del bloque comunitario contra Moscú no verá avances en la reunión de ministros de Exteriores celebrada este lunes en Bruselas, debido a la oposición explícita de Budapest como represalia a la limitación del tránsito de petróleo ruso impuesta por Ucrania.

La jefa de la diplomacia europea expresó antes del encuentro que si bien el tema sería debatido en profundidad durante la jornada, no prevé que los Veintisiete logren un acuerdo para imponer el nuevo paquete de medidas restrictivas. Tal como reportó Europa Press, Kallas remarcó que insistirá en llevar adelante las sanciones, aunque consideró improbable un cambio inmediato en la posición húngara tras declaraciones firmes de sus representantes en las últimas horas.

Hungría, a través de su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, anunció que mantendrá su veto en el Consejo de Asuntos Exteriores hasta que Ucrania restaure el transporte de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia a través del mencionado oleoducto. El funcionario advirtió que no se permitirá la adopción de ninguna medida importante para Kiev en el seno comunitario mientras se mantenga la restricción. Según un recuento de Europa Press, Hungría ya había advertido días antes que también bloquearía la aprobación del préstamo por 90.000 millones de euros destinado a cubrir necesidades urgentes de financiación del gobierno ucraniano, acusando a Kiev de coordinar con Bruselas y la oposición húngara una interrupción del suministro preelectoral de combustibles.

El actual conflicto se desarrolla en contexto de paralización del oleoducto Druzhba, que representa la vía principal para el transporte del petróleo ruso hacia países europeos. Esta infraestructura se ha transformado en un punto crítico en la dinámica de la guerra de Ucrania, con episodios de ataques atribuidos a las fuerzas ucranianas que han generado preocupación en Hungría y Eslovaquia por la amenaza que representa para su seguridad energética y la estabilidad de precios internos.

De acuerdo con Europa Press, Kallas insistió en que los problemas específicos entre Kiev y Budapest no deberían mezclarse con la agenda de sanciones europeas hacia Moscú, deslindando responsabilidad entre los hechos recientes y la necesidad de mantener una línea firme frente al gobierno ruso. La diplomática estonia indicó que hará todo cuanto esté en sus manos para acercar posturas y alcanzar un progreso en el acuerdo, aunque reconoció que resulta poco probable convencer a los países que actualmente bloquean el avance, entre ellos Hungría.

En paralelo, la Alta Representante mencionó la relevancia de incrementar la presión sobre el gobierno presidido por Vladimir Putin, considerando que las concesiones para avanzar hacia una solución negociada del conflicto deben salir de la parte rusa. Kallas, según reportó Europa Press, sostuvo que hasta ahora la mayor exigencia en posibles conversaciones de paz ha recaído sobre Ucrania, pero indicó que Rusia, como agresor, debe mostrar voluntad de ceder para que la guerra llegue a su fin y no se extienda más allá de las fronteras ucranianas.

Respecto a un posible diálogo con representantes del Kremlin, la representante europea señaló que lo prioritario es definir el contenido de la negociación y las demandas dirigidas a Rusia, antes que enfatizar quiénes serán los interlocutores frente a Moscú. Para Kallas, cualquier toma de contacto debería centrarse en delimitar qué está dispuesta a conceder la Federación Rusa para facilitar un acuerdo sostenible.

Expresó también dudas acerca de la seriedad de los negociadores rusos en las actuales conversaciones en las que participan tanto Ucrania como Estados Unidos. Según remarcó la representante en declaraciones recogidas por Europa Press, no observa disposición por parte del equipo ruso para tratar aspectos políticos significativos en este momento.

Durante el encuentro de ministros de Exteriores celebrado en Bruselas, los representantes comunitarios también abordaron otras situaciones internacionales, entre ellas los desarrollos en Oriente Próximo y Venezuela, siguiendo la agenda prevista.

La postura mantenida por Hungría está ligada igualmente al contexto electoral del país, pues Budapest ha señalado que la interrupción del suministro de combustible podría afectar los precios internos en vísperas de los comicios, reforzando su presión para que la UE y Ucrania revisen sus decisiones en el ámbito energético. Europa Press detalló que, a pesar de la insistencia de la Comisión Europea en avanzar con el nuevo paquete de restricciones y con el desembolso financiero para Kiev, ambas iniciativas enfrentan hoy un escenario paralizado debido a las objeciones húngaras vinculadas a sus intereses nacionales y a la relación directa de dependencia con el petróleo ruso suministrado por el emblemático oleoducto.

Europa Press atribuye el estancamiento actual tanto al uso del veto por parte de Hungría como a la complejidad de las negociaciones internas para equilibrar posturas dentro de la Unión Europea en temas relacionados con la guerra en Ucrania, el suministro energético y la relación con Moscú. La situación se profundiza, según la cobertura, ante el endurecimiento de la retórica de Budapest frente a Kiev y a Bruselas, con acusaciones cruzadas que complejizan cualquier avance concertado en el corto plazo.

El vigésimo paquete de sanciones propuesto por Bruselas busca, entre otras metas, aumentar la presión económica y diplomática sobre Rusia en el cuarto aniversario de la invasión ucraniana, una efeméride relevante para la política exterior comunitaria. Sin embargo, las divisiones internas impiden establecer una posición común, golpeando tanto a la capacidad de respuesta frente a Moscú como a la solidez del apoyo europeo a Kiev en medio de la continuidad del conflicto y de las urgencias financieras y energéticas de los Estados miembros.