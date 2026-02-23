El Ibex 35 sube un 0,5% al cierre y supera los 18.200 enteros, nuevo máximo histórico

El rendimiento positivo de varias compañías del sector energético y de telecomunicaciones se reflejó en el comportamiento del índice Ibex 35, con Endesa y Telefónica entre las mayores subidas en la jornada bursátil. Este impulso sectorial contribuyó al cierre del principal índice español en 18.288,7 puntos, cifra que representa un ascenso del 0,56% y establece un nuevo máximo histórico, luego de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles decretados bajo la administración Trump. Según detalló Europa Press, la jornada estuvo marcada por la reacción de los mercados internacionales y las adaptaciones regulatorias y empresariales ante las políticas comerciales estadounidenses.

De acuerdo con Europa Press, la resolución del Tribunal Supremo estadounidense del pasado viernes anuló la mayoría de los aranceles ejecutados bajo el gobierno de Donald Trump. Frente a esto, el expresidente respondió implementando nuevas tasas comerciales mediante la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite establecer gravámenes de hasta el 15% durante 150 días, con posibilidad de extensión solo si el Congreso estadounidense lo autoriza. Estas tarifas nuevas entrarán en vigor el 24 de febrero.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha solicitado a Estados Unidos que aclare tanto el alcance como la duración de estas nuevas medidas arancelarias, según el reporte de Europa Press. Lagarde ha subrayado la necesidad de un marco de referencia preciso que permita anticipar el impacto de dichas políticas sobre los intercambios internacionales. Pese al fallo judicial, Washington ha optado por la vía de la Sección 122 para mantener protección sobre ciertos sectores, lo que genera incertidumbre entre socios comerciales a escala global.

Los mercados bursátiles no solo reaccionaron a las noticias provenientes de Estados Unidos, sino que también registraron movimientos relevantes en Asia y Europa. Según consignó Europa Press, tras el cierre por el Año Nuevo Lunar, las bolsas de la China continental reanudaron actividades. El índice Hang Seng de Hong Kong reportó una subida del 2,53%, mientras que el CSI 300 de Shanghái descendió un 1,25%. Estas cifras sugieren variaciones asociadas a la cautela de los inversores con relación a los factores externos e internos que afectan a la economía china.

En Alemania, el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo) comunicó un incremento en la confianza empresarial durante febrero, atribuido a una mayor satisfacción de los empresarios tanto en el presente como respecto a la evolución futura de la economía. Este índice alcanzó su punto más alto desde agosto de 2025, lo que implica señales positivas para la mayor economía europea en el corto plazo, recogió Europa Press.

Dentro del mercado español, las empresas que lideraron las subidas al cierre del Ibex 35 fueron ArcelorMittal, Telefónica, Endesa, Sabadell y Banco Santander, con incrementos respectivos de 2,99%, 1,96%, 1,72%, 1,70% y 1,60%. En sentido contrario, los descensos más destacados correspondieron a Indra (-3,15%), Amadeus (-2,98%), Acciona Energía (-1,74%), IAG (-1,74%) y Grifols (-1,21%), según la información publicada por Europa Press.

En el ámbito empresarial, la aseguradora Línea Directa reportó un beneficio neto de 85,7 millones de euros al cierre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 33,5%. Por su parte, la farmacéutica Almirall comunicó ganancias netas de 46,2 millones de euros, una cifra que cuadruplica los 10,1 millones obtenidos en 2024. La italiana Enel, con el 70% de participación en Endesa, anunció un plan de inversiones brutas de 53.000 millones de euros para el periodo 2026-2028, es decir, un 23% más que los 43.000 millones previstos para el ciclo anterior 2025-2027. Este incremento está orientado principalmente a fortalecer la infraestructura de redes y al desarrollo de energías renovables.

En Europa, salvo el índice de Milán que avanzó un 0,49%, los principales mercados finalizaron en negativo. Londres retrocedió un 0,02%, París un 0,22% y Fráncfort un 1,06%, detalló Europa Press. En Estados Unidos, la tendencia también resultó bajista, con Wall Street acumulando caídas próximas al 1%. El Dow Jones disminuyó en un 1,45%, el Nasdaq un 1,16% y el S&P 500 un 1,00%.

Por otra parte, se observaron pequeñas variaciones en los precios internacionales del crudo. El barril de Brent cotizó a 71,69 dólares, lo que representa una ligera caída del 0,10%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situó en 66,46 dólares, apenas un 0,01% menos, según la información de Europa Press.

En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español a 10 años se ubicó en el 3,123%, por debajo del valor registrado el viernes previo, de 3,149%, y la prima de riesgo española se fijó en 41 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro mostró una apreciación del 0,17% frente al dólar, situando el tipo de cambio en 1,1804 dólares por cada euro.

