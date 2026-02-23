EEUU confirma su apoyo en el operativo que ha terminado con el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

El operativo realizado por las fuerzas especiales del Ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco, tuvo como consecuencia inmediatas advertencias internacionales ante el repunte de la violencia en la región. De acuerdo con el reporte de varios medios internacionales, entre ellos los citados por la agencia Europa Press, gobiernos de países como Estados Unidos, Canadá, España, Rusia, Bolivia y Ecuador emitieron en las últimas horas alertas para sus ciudadanos en México. Todas estas naciones recomendaron a sus connacionales limitar sus desplazamientos y buscar refugio ante el aumento de la inseguridad registrado tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, apodado ‘El Mencho’, considerado líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según informó Europa Press, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció públicamente el trabajo conjunto entre agencias de inteligencia de Estados Unidos y el gobierno mexicano para la localización de Oseguera Cervantes. Leavitt declaró en redes sociales: “Estados Unidos proporcionó apoyo en materia de inteligencia al Gobierno mexicano para ayudar en una operación en Tapalpa, Jalisco (México), en la que fue eliminado ‘El Mencho’, un infame narcotraficante”. La funcionaria agradeció la cooperación de las fuerzas armadas mexicanas y señaló que la operación representó un paso relevante en la ofensiva binacional contra el narcotráfico, al tratarse de uno de los principales responsables de la exportación ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca también recordó que el Cártel Jalisco Nueva Generación fue designado organización terrorista extranjera el año pasado. Subrayó que esa medida, firmada durante la administración Trump, responde a la amenaza que el grupo representa por su implicación en el tráfico de drogas sintéticas y la violencia asociada a su actividad criminal. Además, reafirmó el mensaje estadounidense sobre una política de tolerancia cero frente a los grupos narcoterroristas involucrados en el envío de sustancias ilícitas que afectan la salud pública del país.

Europa Press destacó que, tras conocerse el operativo en Tapalpa, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, expresó su reconocimiento al gobierno mexicano tras la eliminación de uno de los líderes más buscados del narcotráfico. En redes sociales, Landau escribió: “Acabo de ser informado de que las fuerzas mexicanas de seguridad han matado a ‘El Mencho’, uno de los más sanguinarios capos de la droga”. El funcionario agregó, esta vez en español: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”. Junto a la felicitación, el diplomático manifestó su preocupación por la difusión de escenas violentas posteriores al operativo, señalando su tristeza por la situación y resaltando la reacción de grupos criminales: “No me sorprende que los malos respondan con terrorismo, pero jamás debemos perder el valor”.

El Ministerio de Defensa mexicano informó, según consignó Europa Press, que la operación especial en la que murió Oseguera Cervantes se efectuó a unos 150 kilómetros al sur de Guadalajara. El enfrentamiento, ejecutado por fuerzas especiales militares, dejó como saldo la muerte de otros seis integrantes del CJNG y la detención de al menos dos posibles miembros más de la organización. Tres militares resultaron heridos durante el intercambio de disparos y fueron trasladados de inmediato a la Ciudad de México para recibir atención médica urgente. La propia Secretaría de Defensa resaltó que el operativo se apoyó con información directa y adicional proporcionada por agencias estadounidenses.

La repercusión internacional de la muerte de Oseguera Cervantes también se reflejó en las recomendaciones emitidas por los gobiernos para sus ciudadanos residentes o turistas en México. Muchos países pidieron precaución extrema y aconsejaron limitar al mínimo la movilidad en las áreas consideradas de mayor riesgo, según publicó Europa Press. La escalada de violencia detectada en distintas zonas obligó a las embajadas y consulados a reforzar sus mensajes de seguimiento y monitoreo de la situación en territorio mexicano.

El Cártel Jalisco Nueva Generación surgió como uno de los principales actores del tráfico de drogas internacionales y del crimen organizado en la última década. Estados Unidos lo vinculó directamente con el envío de grandes cantidades de fentanilo, con epicentro en regiones como Jalisco y zonas colindantes, y lo consideró una de las amenazas más inmediatas a la seguridad pública por el volumen de sustancias ilegales introducidas en su mercado. Con el deceso de Oseguera Cervantes, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses señalaron, en los comunicados recogidos por Europa Press, la relevancia del golpe asestado en el marco de la cooperación bilateral antidrogas.

La operación de Tapalpa puso en evidencia la coordinación de alto nivel entre agencias mexicanas y estadounidenses. En distintos mensajes, las autoridades agradecieron el flujo de información y la colaboración que permitió ubicar al líder criminal. La eliminación de ‘El Mencho’ generó un despliegue de reacciones oficiales y un incremento de la tensión regional por las represalias y ajustes de cuentas registrados en el entorno criminal, lo que derivó en los llamados a la precaución lanzados por diferentes gobiernos en días recientes.

En síntesis, la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, máxima figura del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue resultado de un operativo militar apoyado por la inteligencia estadounidense y produjo de inmediato repercusiones tanto en la seguridad interna de México como en la política exterior de varios países, según reportó Europa Press. Las recomendaciones de permanecer alerta y reducir los desplazamientos dan cuenta del impacto de este hecho en la percepción internacional sobre la situación de violencia en la región.