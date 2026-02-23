EEUU, Canadá y Rusia piden a sus nacionales en México resguardarse "hasta nuevo aviso"

El asalto armado a la cárcel de Itxapa, en Puerto Vallarta, y la liberación de presos considerados de alta peligrosidad marcaron una jornada de extrema tensión en México. Simultáneamente, se reportaron tiroteos y actos de violencia en diversos puntos de la ciudad, así como incendios de vehículos y atentados contra comercios. Las autoridades locales solicitaron a la población y a los negocios que permanezcan resguardados y se abstengan de operar hasta recibir nuevas instrucciones, priorizando la seguridad de empleados y clientes. El Ayuntamiento organizó un despliegue de equipos de Protección Civil y Seguridad Pública para intentar contener riesgos adicionales, custodiar infraestructuras e instituciones y asegurar las áreas estratégicas, según consignó el medio Europa Press.

El medio detalla que la oleada de disturbios afectó a varios estados tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el marco de una operación militar donde también fallecieron al menos otros seis miembros del grupo. La situación provocó respuestas inmediatas de autoridades extranjeras con presencia en México, quienes recomendaron medidas de autoprotección a sus ciudadanos ante el incremento de episodios violentos.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para estadounidenses ubicados específicamente en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, aunque los incidentes también se presentaron en Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México y Baja California. De acuerdo con el aviso, ciudadanos estadounidenses deben buscar refugio, replantear cualquier traslado no esencial, mantenerse alejados de zonas de operativos policiales y actualizarse usando medios informativos locales, reportó Europa Press.

Por su parte, el Gobierno de Canadá también envió una advertencia oficial para sus nacionales ante la presencia de “actos violentos, tiroteos” e intervención de grupos criminales que establecieron retenes impidiendo la circulación y utilizando coches incendiados en distintas ciudades mexicanas. Además, el pronunciamiento de las autoridades canadienses incluyó la recomendación de no salir de sus domicilios y de adherir a todas las directrices proporcionadas por las instancias mexicanas responsables.

La Embajada de Rusia sumó un llamado a posponer los viajes a las zonas consideradas de riesgo. Para quienes ya se encuentran en regiones afectadas, las directrices rusas insistieron en incrementar las medidas de protección personal, evitar sitios concurridos y no abandonar sus residencias salvo necesidad, según una nota publicada en X y citada por Europa Press.

El contexto de inseguridad llevó a aerolíneas comerciales internacionales a modificar operaciones. Según Europa Press, United Airlines, Southwest y Alaska Airlines suspendieron sus vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo, mientras que las compañías canadienses Air Canada, WestJet y Sunwing también suspendieron vuelos a esos destinos, priorizando evitar riesgos ante la inestabilidad registrada en diversos estados.

Reportes reunidos por Europa Press destacaron que, aparte de los sucesos en Jalisco y Puerto Vallarta, también se identificaron incidentes de quema de transporte público, cierre de vías mediante vehículos bloqueando accesos y cortes de carretera en otros estados, extendiendo la afectación más allá de los primeros puntos confirmados por las autoridades.

Los comunicados formales aconsejaron a residentes y turistas extranjeros informar su situación a contactos cercanos, limitar desplazamientos, permanecer atentos a instrucciones y buscar actualizaciones de fuentes oficiales en todo momento, ratificando el riesgo persiste y que las recomendaciones se mantienen “hasta nuevo aviso”, declaró la Embajada estadounidense citada por Europa Press.

La cadena de episodios violentos responde a la coyuntura creada tras el fallecimiento de Oseguera Cervantes, figura identificada como líder del CJNG y uno de los principales objetivos de operaciones de seguridad en México. La situación desencadenó reacciones inmediatas de grupos criminales, cuyos operativos provocaron escenarios de violencia extendida en diferentes entidades, reportó Europa Press, evidenciando la naturaleza coordinada de la respuesta criminal a los recientes eventos.

Las acciones implementadas por autoridades municipales en Puerto Vallarta incluyeron patrullajes adicionales, protección de infraestructuras estratégicas y movilización de personal de respuesta a emergencias en un intento por mitigar mayores afectaciones. El cierre preventivo de comercios y la suspensión de operaciones en aeropuertos y terminales evidenciaron el grado de precaución adoptado frente a la escalada de riesgos tanto para la población local como para visitantes extranjeros.

Europa Press subrayó que las recomendaciones de las misiones diplomáticas de Estados Unidos, Canadá y Rusia insisten en la necesidad de vigilancia y protección estricta mientras persista la emergencia de seguridad, sin establecer una fecha para el levantamiento de dichas restricciones para actividades cotidianas o desplazamientos.