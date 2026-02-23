AV. UEFA suspende provisionalmente un partido a Prestianni por los presuntos insultos racistas a Vinícius Jr

La suspensión provisional de Gianluca Prestianni le impedirá participar en el próximo encuentro clave del Benfica, en el Estadio Santiago Bernabéu, como parte del playoff de la Liga de Campeones. Así lo decidió el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA tras la denuncia de Vinícius Jr, quien acusó al futbolista argentino de insultos racistas durante el partido disputado la semana pasada en el Estadio Da Luz, en Lisboa.

Según reportó la UEFA, la medida cautelar surge luego del episodio ocurrido tras el primer gol de Vinícius Jr en la ida del playoff, cuando el brasileño se acercó al árbitro François Letexier, de nacionalidad francesa, para comunicarle que Prestianni lo había insultado. El intercambio entre ambos jugadores motivó que Letexier activara el protocolo internacional contra el racismo. Conforme publicó la UEFA, la aplicación de dicho protocolo implicó la detención del partido durante aproximadamente diez minutos, antes de reanudarse el juego.

A raíz de la denuncia, la UEFA abrió una investigación un día después del encuentro con el objetivo de determinar la veracidad de los hechos señalados. De acuerdo con la información recogida por la UEFA, Gianluca Prestianni negó sistemáticamente haber dirigido insultos racistas a Vinícius Jr. El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, declaró ante medios de comunicación que presenció cómo Prestianni llamó “mono” a su compañero varias veces. “Le llamó ‘mono’ hasta en cinco ocasiones”, afirmó Mbappé en declaraciones recogidas por la UEFA.

Como resultado de las primeras indagaciones y antes de un fallo definitivo, la UEFA decidió suspender de manera provisional a Prestianni. El futbolista argentino queda así inhabilitado para disputar el partido de vuelta, según detalló el organismo europeo.

Durante el proceso, la UEFA precisó que la medida responde al desarrollo de la investigación en curso y no a una resolución definitiva respecto a la culpabilidad o inocencia del jugador. La suspensión preventiva tiene la finalidad de resguardar el normal desarrollo de la competición y dar respuesta a la grave denuncia expuesta. Hasta el momento, el futbolista del Benfica mantiene su postura de no haber proferido ningún insulto de carácter discriminatorio en contra de Vinícius Jr.

El incidente generó repercusiones inmediatas tanto en el terreno de juego como en la esfera mediática y disciplinaria. La activación del protocolo por el colegiado François Letexier implicó la intervención de oficiales del partido, comunicación con ambos equipos y la pausa mencionada. Esta actuación forma parte de las directrices establecidas por la UEFA para hacer frente a los episodios de racismo u otras formas de discriminación en el fútbol europeo.

En el contexto de las acciones disciplinarias, el ente rector continental subrayó su firmeza en aplicar sanciones cuando existan denuncias por conductas discriminatorias, siguiendo los procedimientos definidos en sus reglamentos internos. La suspensión provisional refleja la cautela con la que la organización aborda estos episodios mientras se reúnen pruebas y testimonios.

El episodio añade presión sobre los clubes involucrados y sobre los organismos deportivos que promueven campañas para erradicar el racismo del deporte profesional. Tanto Benfica como Real Madrid han sido notificados oficialmente del procedimiento en curso, según informó la UEFA; por ahora, la entidad se mantiene atenta al desarrollo de la investigación y a la posible revisión de las medidas impuestas.

La UEFA anunció que continuará recabando información y recibiendo declaraciones de los involucrados. Entre los siguientes pasos previstos figuraba la recopilación de pruebas audiovisuales y documentales que permitan esclarecer lo ocurrido en el cierre del primer partido entre ambos equipos. Además, el cuerpo arbitral fue requerido por la UEFA para entregar un informe detallado sobre la implementación del protocolo y la gestión de la situación sobre el terreno de juego.

De este modo, la organización disciplinaria del fútbol europeo decidió mantener la suspensión de Prestianni hasta que concluyan las pesquisas y se emita una resolución definitiva. El caso sigue bajo observación tanto en el ámbito deportivo como en el de la opinión pública, dado el impacto que han tenido episodios de discriminación en el fútbol de élite en los últimos años.