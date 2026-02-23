Alejandra Rubio y Gloria Camila se enfrentan por Rocío Flores

Durante una reciente emisión del programa televisivo "El tiempo justo", las declaraciones públicas de Gloria Camila sobre su sobrina Rocío Flores y los comentarios dirigidos a Terelu Campos propiciaron un intercambio directo entre Alejandra Rubio y Gloria Camila. Según consignó el medio citado, ambas figuras respondieron a las versiones de conflicto que circulan en torno a sus familias y dejaron claro en el espacio televisivo que, pese a las controversias mediáticas, entre ellas no existe animadversión ni problemas personales.

De acuerdo con el reporte publicado, Gloria Camila expresó que Rocío Flores simplemente contesta las preguntas que le formulan y acude al plató por indicaciones sobre supuestos sentimientos hacia la familia Campos, desmintiendo con énfasis cualquier enemistad: “Ella contesta porque le preguntan y viene porque le dicen que tiene inquina hacia Las Campos y eso es mentira”. Además, Gloria Camila subrayó su desacuerdo con la participación de otras personas en asuntos familiares ajenos, al comentar: “Las que han hablado sin tener ni idea de su vida es Terelu y Carmen. Tú has dicho que Laura no se meta en el tema de Carlo, tu tía y tu madre se han metido en un tema que no tienen nada que ver”.

Por su parte, Alejandra Rubio respondió mostrando comprensión hacia el malestar de Rocío Flores en relación con una portada protagonizada por Carmen Borrego. Según relató el medio, Alejandra consideró que el enfado de Rocío Flores ante la exposición mediática es legítimo y estableció un paralelismo con sus propias experiencias: “Entiendo que se moleste por la portada porque me molesta a mí cuando lo hace mi propia familia, pues imagínate ella”.

Alejandra centrándose en la defensa de su madre, explicó durante la discusión en directo que Terelu Campos actuó desde una perspectiva personal y defendió públicamente a una amiga, en este caso Rocío Carrasco. Así lo detalló el medio al recoger sus palabras: “Yo hablo por mi madre. Mi madre no puede saber la parte de Rocío hija, pero sabe lo que le ha contado Rocío Carrasco. Públicamente se está tratando este tema, pues defiende a su amiga. Ellas no son familia, aunque se llamen hermanas”.

El programa también abordó los rumores sobre un posible distanciamiento entre Rocío Carrasco y la familia Campos. Alejandra Rubio admitió su desconocimiento sobre este asunto, pero no descartó la posibilidad de que la relación continúe: “No tengo ni idea. Supongo que sí. Creo que siguen teniendo relación”, puntualizó, manteniendo la incertidumbre sobre la situación actual entre las protagonistas de la polémica.

El medio informó que la exposición pública de los conflictos familiares aparece motivada por la participación de los involucrados en programas de televisión y su presencia en la prensa del corazón, lo que genera una constante reacción en cadena de declaraciones y aclaraciones.

Gloria Camila enfatizó que su apoyo a Rocío Flores es total ante las informaciones especulativas y mostró su molestia sobre la intervención de personas ajenas en la dinámica familiar, según reportó el medio. Alejandra Rubio, por su parte, optó por diferenciar claramente la postura de su madre respecto a la de su tía Carmen Borrego, atribuyendo a Terelu Campos una intención de defensa hacia Rocío Carrasco, por tratarse de una amiga personal y no por lazos familiares.

La cobertura del medio recoge este intercambio como parte de una serie de declaraciones cruzadas que involucran a varias figuras mediáticas, reflejando la complejidad de las relaciones públicas y privadas en familias mediáticas españolas. Los hechos narrados en el programa televisivo “El tiempo justo” han obtenido amplia atención, destacando el papel de los medios en la amplificación de los roces familiares y la necesidad constante de precisar posturas ante el público.