La muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación provoca una oleada de disturbios en México

En municipios de Jalisco, como Guadalajara y Puerto Vallarta, el servicio de transporte público ha permanecido suspendido y autoridades estatales y federales han pedido a la población resguardarse en sus domicilios tras incidentes violentos protagonizados por grupos armados y bloqueos en vialidades importantes. De acuerdo con diversos reportes citados por medios mexicanos, la situación ha surgido a raíz de la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El presunto fallecimiento, ocurrido durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, no ha recibido confirmación oficial y se mantiene como información proporcionada por fuentes de alto nivel, según consignaron los mismos medios.

El medio detalló que la respuesta a estos supuestos hechos ha sido una oleada de bloqueos, incendios y enfrentamientos armados en distintas regiones de México. Los incidentes se han registrado en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas. Entre las acciones reportadas se encuentran la quema de vehículos de transporte público y particulares, incendios en estaciones de gasolina, farmacias y negocios, además de la utilización de obstáculos como automóviles atravesados y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” para obstruir el paso vehicular.

Según informó el medio, las operaciones federales se centraron en Tapalpa, ubicada a aproximadamente 150 kilómetros al sur de Guadalajara, pero la reacción violenta se extendió hacia la costa y zonas urbanas del estado. En Guadalajara y municipios colindantes, la suspensión del transporte público inició a partir de las 9:00 horas, y se emitió una instrucción oficial para que la gente evitara salir de sus casas por motivos de seguridad.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, estableció el código rojo en la entidad tras confirmar la existencia de múltiples bloqueos y enfrentamientos armados como consecuencia del operativo en Tapalpa. Ante la magnitud de los sucesos, activó una mesa de seguridad y reiteró la suspensión de todas las rutas de transporte público. Lemus también confirmó incidentes como incendios en estaciones de servicio y comercios, así como la presencia de bandas armadas en distintos puntos de la zona metropolitana.

El despliegue violento se replicó en el estado vecino de Michoacán, donde al menos trece municipios reportaron carreteras bloqueadas mediante vehículos incendiados. Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán, implementó medidas similares a las tomadas en Jalisco y exhortó a la ciudadanía a conservar la calma en tanto avanzan los trabajos de las fuerzas de seguridad. Los incidentes se propagaron posteriormente a Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato, impactando la circulación y el funcionamiento habitual de estos territorios, según publicó la fuente.

La autoridad federal, a través del Gabinete de Seguridad conformado por las secretarías de Defensa, Marina, la Fiscalía, la Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad, informó que se encontraban atendiendo los bloqueos en Jalisco como resultado de los operativos realizados. En relación con el funcionamiento de los aeropuertos en el estado, el Gabinete de Seguridad indicó que “los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones”, a pesar de reportes sobre caos en el aeropuerto de Guadalajara y cancelaciones confirmadas en el aeropuerto de Manzanillo, Colima.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no dio un posicionamiento específico sobre la supuesta muerte de Oseguera Cervantes y anunció que la información oficial será proporcionada por el Gabinete de Seguridad en cuanto sea posible. “En un momento va a informar el Gabinete de Seguridad”, declaró Sheinbaum durante un evento público.

Oseguera Cervantes, nacido en 1966 en Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, Michoacán, ha figurado entre los principales objetivos de persecución tanto del gobierno mexicano como del de Estados Unidos. De acuerdo con lo reportado, el fundador del CJNG inició su carrera delictiva en los Estados Unidos y, al regresar a México, colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias ‘Nacho Coronel’. Tras la muerte de Coronel, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación junto a Erik Valencia Salazar. Desde el crecimiento del CJNG en 2007, la organización se consolidó como una de las estructuras criminales más poderosas del país, sobre todo después del arresto de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

La muerte de Oseguera Cervantes significaría el fin de la carrera delictiva del considerado líder máximo del CJNG, calificado por autoridades como uno de los criminales más buscados. Su supuesta muerte explicaría la actual ola de violencia, por la que miles de personas han optado por refugiarse mientras las autoridades intentan restablecer el orden, según consignó la fuente.

Los hechos violentos en farmacias, gasolineras y comercios, junto a la suspensión del transporte y la alteración de las actividades cotidianas en varios estados, generarían consecuencias económicas y sociales en distintas comunidades, además de demostrar la capacidad de reacción inmediata de los grupos delictivos tras el golpe a su estructura principal. Entre los reportes más destacados se encuentra el uso de artefactos para destruir neumáticos, así como incendios provocados en puntos estratégicos, cuyo objetivo ha sido frenar la movilización de las fuerzas de seguridad y crear un clima de incertidumbre.

El panorama se mantiene en desarrollo, bajo la expectativa de una declaración oficial que confirme o descarte la muerte del capo y con la atención centrada en los operativos federales que buscan recobrar el control en las entidades afectadas, informó el medio.