Estado Islámico amenaza al presidente de Siria en el primer audio de la cúpula yihadista desde 2024

El portavoz de Estado Islámico, Abu Huzaifa al Ansari, destacó que “el Estado del Islam todavía permanece, y ahora ataca en todos los frentes”, invitando a las facciones islamistas disgregadas a sumarse bajo la bandera del grupo. Esta declaración formó parte de un mensaje de audio, el primero difundido por la cúpula yihadista desde el año 2024, en el que la organización lanzó amenazas directas al actual Gobierno sirio y a su líder, Ahmed al Shara. Según informó el medio, el portavoz aseguró que Estado Islámico ha entrado en “una nueva fase” de su lucha, dirigiendo ataques y estrategias renovadas contra lo que describió como un “régimen secular, infiel y apóstata”.

Tal como publicó la fuente, el audio otorgó relevancia a la deposición de Bashar al Assad a finales de 2024, un acontecimiento que el portavoz calificó como “uno de los más importantes” en la historia reciente de Siria. De acuerdo con las palabras de Al Ansari, esta caída supuso la eliminación de la influencia iraní en el país, pero sirvió también para instalar a un líder, Ahmed al Shara, al que señaló como afín a intereses occidentales y turcos. Según consignó el medio, Estado Islámico interpretó este cambio como una confirmación de la justicia de su causa en la guerra interna siria, enfatizando que “teníamos razón en nuestra lucha”.

El reportaje detalla que Bashar al Assad fue derrocado tras una ofensiva encabezada por Hayat Tahrir al Sham, organización vinculada a Al Qaeda y liderada por el propio Ahmed al Shara. Este grupo, hoy disuelto, fue uno de los principales rivales de Estado Islámico en territorio sirio. El nuevo Gobierno de Siria, bajo la dirección de Al Shara, ha sido descrito por el portavoz yihadista como dependiente de Occidente y Turquía, lo que transformó la narrativa del conflicto para Estado Islámico, que ha redirigido sus críticas y objetivos hacia el actual poder secular instalado tras la caída del antiguo régimen.

De acuerdo con los argumentos esgrimidos en el audio replicado por el medio, el portavoz manifestó que el país no experimentará ninguna mejoría con el régimen apoyado por “los cruzados”, una alusión a los países occidentales. “El nuevo régimen sirio, con su gobierno secular y su ejército nacional, son infieles apóstatas y deben ser combatidos”, aseguró Al Ansari. Estas palabras fueron acompañadas por recordatorios de la etapa en la que Estado Islámico mantuvo control sobre extensos territorios sirios, entre 2014 y 2019, antes de perder buena parte de su capacidad militar y organizativa frente a ofensivas internacionales y locales.

El análisis del contexto elaborado por expertos internacionales y confirmado por el propio Ejército estadounidense, citado por el medio, señala que Estado Islámico se encuentra desde hace años en un proceso de reconstrucción de sus estructuras y redes de apoyo. Aunque en Siria e Irak ha perdido presencia, el grupo ha mantenido actividad significativa en regiones de África, con especial énfasis en áreas como el Sahel y Somalia. En su mensaje, Al Ansari hizo referencia explícita a estos focos de operación, reafirmando que “el Estado del Islam todavía permanece”, con capacidad para coordinar ataques y operaciones en diversos territorios fuera del entorno sirio e iraquí.

Entre los aspectos destacados del audio, además de la amenaza directa al nuevo Gobierno sirio, se incluye un llamado a la unificación de los diversos grupos armados islamistas disueltos o debilitados tras la guerra civil y la ofensiva de las fuerzas internacionales en Siria. La organización instó a los colectivos afines al islamismo radical a sumarse nuevamente bajo la bandera negra de Estado Islámico, interpretando la situación actual como una oportunidad para renacer y fortalecer su movimiento frente a los nuevos escenarios políticos y militares.

El medio detalló también que la estrategia comunicativa adoptada por Estado Islámico, tras años de baja visibilidad y tras la consolidación de Ahmed al Shara como figura dominante en la política siria, responde a la necesidad del grupo de reafirmar su liderazgo y capacidad de influencia. La convocatoria a agrupaciones islamistas y la crítica hacia otros actores yihadistas como Hayat Tahrir al Sham forman parte de un discurso destinado a reagrupar fuerzas en un entorno donde la presencia internacional y los cambios en la dirigencia local han alterado profundamente el equilibrio entre las distintas facciones extremistas.

En este contexto, las declaraciones de Al Ansari se presentan como la renovación de un discurso que busca recuperar la centralidad de Estado Islámico en la dinámica del extremismo religioso, a través de la denuncia pública del Gobierno actual, el señalamiento de Occidente como potencia invasora y el llamado a la unión de las corrientes disgregadas tras años de conflicto. El medio subrayó que la difusión de este audio inaugura una nueva etapa en la propagación de la narrativa del grupo, luego de dos años sin pronunciamientos de sus máximos dirigentes.