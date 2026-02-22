Detienen a presunta reclutadora del Cartel Jalisco Nueva Generación en el oeste de México

Ciudad de México, 21 feb (EFE).- Una presunta reclutadora de sicarios para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificada como Alma Rosa Rivera Martínez, alias La Leona, fue detenida en el estado de Jalisco (oeste de México), según reportaron este sábado las autoridades.

Rivera Martínez es señalada por su presunta participación en el reclutamiento de integrantes para el CJNG y, según los primeros reportes, habría asumido ese rol tras la detención en marzo de 2025 de José Gregorio Lastra Hermida, alias El Lastra, vinculado con las operaciones del rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Además, es considerada pareja de El Lastra, quien era señalado como encargado de ese predio, donde el año pasado se localizaron centenares de prendas y calzado, y que ha sido investigado como un presunto centro de adiestramiento del grupo criminal.

La detención fue realizada el viernes en el municipio de Tala, Jalisco, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según datos del Registro Nacional de Detenciones.

El 8 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un supuesto "campo de exterminio" del narcotráfico tras hallar en un predio cientos de pares de zapatos, prendas de ropa y artículos personales en Teuchitlán, un caso que recrudeció la crisis de desapariciones en México, donde hay más de 133.000 personas no localizadas desde que hay registro en la década de 1960.

Tras las primeras investigaciones, el polémico extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que el rancho era "un campo de adiestramiento" perteneciente al CJNG, pero remarcó que "no había evidencias" de que el lugar fuera utilizado como un crematorio clandestino. EFE