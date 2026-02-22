Activistas mexicanos exigen frenar la violencia contra defensores de derechos humanos

Ciudad de México, 21 feb (EFE).- Decenas de activistas se manifestaron este sábado en la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia contra personas defensoras en México, donde tan solo en 2025 se registraron al menos 40 asesinatos de defensores de derechos humanos, según datos de organizaciones civiles.

La movilización fue convocada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 'Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes' (Red TDT), en el Monumento a la Revolución, en el centro de la capital mexicana, donde activistas encendieron velas y nombraron a decenas de defensores asesinados y desaparecidos.

En un pronunciamiento colectivo, la Red TDT sostuvo que México atraviesa una "crisis de derechos humanos donde la violencia y la falta de justicia se han vuelto parte de la cotidianidad", y advirtió que cada persona asesinada o desaparecida "refleja un sistema que falla en proteger a quienes defienden derechos humanos".

“Alzamos la voz desde el centro de la Ciudad de México para exigir un alto a este panorama de violencia nacional”, expuso la red.

La Red TDT detalló que de los 40 asesinatos que documentaron en 2025, 12 fueron cometidos contra personas buscadoras, “lo que refleja el riesgo extremo” que enfrentan quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

Y señaló que Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán concentran la mayor parte de los casos.

En el mismo mensaje, los activistas y defensores denunciaron un patrón de agresiones que incluye amenazas, hostigamiento, desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones, detenciones, estigmatización, difamaciones, violencia digital, espionaje y censura.

Al mismo tiempo, acusaron que su labor suele incomodar intereses gubernamentales y de grupos criminales, y sostuvieron que con frecuencia su labor "llena el vacío que el Estado ha dejado" en materia de derechos humanos.

Los asistentes encendieron velas "como un acto de resistencia" y como "memoria viva" para "hacer presentes a quienes el Estado pretende borrar".

"Defender derechos tiene un costo, pero no descansaremos hasta que la justicia alcance todos los espacios del país", afirmaron, al reiterar su exigencia de protección integral, cese a la criminalización y garantías de verdad, justicia y no repetición.

Entre 2016 y 2025, en México se han documentado 205 asesinatos a defensores y periodistas, así como 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones, según datos del Espacio OSC, que agrupa a 14 ONG de DDHH.

México se ubica además entre los países más letales del mundo para esta labor. En 2024, Front Line Defenders registró 32 asesinatos de defensores, la segunda cifra más alta a nivel global después de Colombia, con 79. EFE