EEUU "sigue de cerca" el caso de la muerte de un palestino-estadounidense a manos de colonos en Cisjordania

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado que "sigue de cerca" la situación en Cisjordania tras la muerte de un palestino-estadounidense a manos de colonos en un ataque perpetrado esta semana en la localidad de Mujmas, al noreste de Jerusalén, en medio del aumento de las incursiones militares y los asaltos por parte de israelíes en este territorio.

"Somos conscientes de la muerte de un ciudadano estadounidense en Cisjordania", ha dicho un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones concedidas a Europa Press. "Estamos siguiendo de cerca la situación y preparados para dar asistencia consular", ha agregado, en referencia a la familia del joven, identificado como Nasrallah abu Siyam, de 19 años.

Así, ha subrayado que la Administración de Donald Trump "no tiene una prioridad mayor que la seguridad de los estadounidenses". "Por respeto a la privacidad de la familia y los seres queridos (del fallecido) en estos momentos difíciles, no haremos más comentarios por ahora", ha apuntado este portavoz.

Abu Siyam, nacido en Filadelfia, murió el miércoles tras ser tiroteado y agredido por colonos que irrumpieron en Mujmas con la intención de robar cabezas de ganado en la localidad, lo que derivó en enfrentamientos con residentes que intentaron impedirlo, en medio de la presencia de militares de Israel desplazados a la zona.

El Ejército de Israel afirmó tras el suceso --que supuso la primera muerte de un palestino a manos de colonos en Cisjordania en 2026-- que envió tropas a Mujmas "tras un informe sobre disturbios y enfrentamientos violentos que incluyeron el lanzamiento de piedras", tras lo que "otra fuerza llegó al lugar y usó métodos antidisturbios para restaurar el orden".

En esta línea, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) apuntaron que posteriormente recibieron informaciones de disparos realizados por parte de "sospechosos" que dejaron varios palestinos heridos, entre ellos Abu Siyam, quien falleció poco después a causa de las heridas sufridas, tal y como recogió el diario 'The Times of Israel'.

"No hay constancia de disparos por parte de las tropas de las FDI durante el incidente", sostuvo, antes de destacar que el suceso está siendo investigado. Por ahora no ha habido arrestos y se desconoce si el colono responsable es parte de una de las fuerzas de defensa de área del Ejército, conocidas como Hagmar, según la emisora pública israelí, Kan.

El portavoz del Departamento de Estado ha declinado pronunciarse sobre si Estados Unidos está en contacto con Israel por el incidente y sobre el aumento de los ataques por parte de colonos en Cisjordania --que han causado 37 muertos en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel y posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza--, incluidos seis palestino-estadounidenses.

CONDENA DE LA ONU

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la muerte de Abu Siyam. "En el mismo ataque, colonos abrieron fuego e hirieron a otros tres palestinos", ha criticado el portavoz de la Secretaría General del organismo, Stéohane Dujarric, durante su rueda de prensa diaria.

"El secretario general expresa sus sentidas condolencias a la familia y seres queridos de la víctima", ha dicho, antes de señalar que entre los familiares del fallecido hay "un colega" de la ONU, en referencia a Abdehamid Siyam, periodista y miembro del equipo de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. "En nombre de mi oficina, le trasladamos nuestras condolencias a él y a toda su familia", ha recalcado.

El propio Siyam, primo del fallecido, ha afirmado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que la muerte de Abu Siyam es "una gran pérdida". "Un joven de 19 años es tiroteado y asesinado a sangre fría y no hay responsabilidad alguna", ha lamentado, al tiempo que ha denunciado la existencia de "una total impunidad".

Dujarric ha incidido en que Guterres "pide una investigación rápida, exhaustiva y transparente en torno a las circunstancias que rodean a este incidente y que los responsables rindan cuentas". Además, ha solicitado al Gobierno de Israel que "dé pasos concretos para detener y evitar todos los actos de violencia por parte de colonos israelíes contra la población palestina, en línea con sus obligaciones como potencia ocupante".

En este sentido, ha destacado que "entre el 3 y el 16 de febrero, las fuerzas (de seguridad) israelíes han matado a tres palestinos, elevando a nueve el total de este año, incluidos dos niños", mientras que "las fuerzas palestinas mataron a un niño palestino en Tamun cuando intentaban arrestar a su padre".

"Durante este mismo periodo se han registrado al menos 86 ataques por parte de colonos israelíes, en los que más de 60 palestinos han resultado heridos y unas 146 personas se han visto desplazadas. Miembros de 60 comunidades se han visto afectadas por los ataques", ha detallado el portavoz de Guterres.

"En líneas generales, desde enero de 2023 y hasta el 16 de febrero, alrededor de 880 familias, lo que implica a más de 4.700 personas, se han visto desplazadas en Cisjordania a causa de los ataques por parte de colonos y las restricciones de acceso (impuestas por las autoridades de Israel)", ha esgrimido, en línea con las críticas de la ONU a este repunte de la violencia y las medidas políticas y de seguridad israelíes en Palestina.

AUMENTO DE LOS ATAQUES DE COLONOS

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) afirmó a principios de enero que durante 2025 se había documentado la muerte de 240 palestinos, incluidos 55 niños, a manos de las fuerzas israelíes o los colonos. Estas cifras recogen 225 muertes por acciones del Ejército y la Policía, nueve en ataques de colonos y seis en los que "se desconoce si fueron asesinados por fuerzas o colonos israelíes".

"Durante el mismo periodo, palestinos mataron en Cisjordania a 17 israelíes, entre ellos un niño y seis miembros de las fuerzas israelíes. En Israel, ataques perpetrados por palestinos de Cisjordania causaron la muerte de tres israelíes y un palestino, además de un palestino muerto en un ataque israelí en Jerusalén Oeste", afirmó en su informe sobre los incidentes registrados el año pasado.

La propia OCHA ha manifestado esta semana que "más del 90% de los palestinos desplazados por los ataques israelíes y las restricciones de acceso en lo que va de 2026 estaban en el área del valle del Jordán, que acumula además más de un tercio de estos desplazamientos desde enero de 2023", momento en el que empezó el aumento de estas acciones.

En lo relativo a los ataques por parte de colonos en el periodo entre el 3 y el 16 de febrero, la mayoría de los incidentes tuvieron lugar en la gobernación de Nablús, con 23 de los 86 totales, viéndose especialmente afectadas las localidades de Qusra y Talfit. Por detrás figuran las gobernaciones de Ramala (19) --principalmente en Al Mugayir y Birzeit-- y Hebrón --principalmente en Halhul y Susiya--.

A ello se suma que durante las dos citadas semanas de febrero han sido demolidas 180 estructuras de propiedad palestina "por carecer de permisos de construcción emitidos por Israel, casi imposibles de obtener para los palestinos", incluidas 89 en el Área C de Cisjordania, 17 en Jerusalén Este y dos en el Área B. Entre ellas hay 29 residencias --25 de ellas, habitadas--, 55 estructuras agrícolas y 24 de agua, higiene y otras funciones.

Las tropas israelíes lanzaron además en este periodo cerca de 50 operaciones en el norte de Cisjordania --concretamente en las gobernaciones de Nablús, Yenín, Qalqilia, Tulkarem y Salfit--, que derivaron en "detenciones en masa, evacuaciones temporales de vivienda y restricciones de movimiento", con cerca de 85 detenidos, según los datos recopilados por la OCHA.