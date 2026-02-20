Zelenski reitera que el "compromiso" de Ucrania con la paz no pasa por restar independencia y soberanía

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha manifestado que aún ve “oportunidades reales para poner fin a la guerra con dignidad”, destacando la importancia de la presión internacional para lograr avances en las negociaciones, según reportó la agencia japonesa Kyodo. En este contexto, el mandatario afirmó que la próxima ronda de reuniones, programada antes de que concluya febrero, contará con respuestas concretas de parte ucraniana a los temas más complejos, con el objetivo de hacer de este encuentro un proceso realmente productivo. Este anuncio se produce en un momento donde las conversaciones tripartitas con la intervención de Estados Unidos han continuado recientemente en la ciudad suiza de Ginebra, aunque sin mayores detalles públicos sobre los temas tratados, informó Kyodo.

De acuerdo con la información consignada por Kyodo, Zelenski recalcó que Ucrania mantiene su disposición al diálogo y a explorar “verdaderos compromisos”, pero dejó claro que estos no comprometerán la independencia ni la soberanía nacional. Durante la entrevista con Kyodo, remarcó: “Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez”. El presidente señaló que el país agresor, refiriéndose a Rusia, debe también mostrar su voluntad de comprometerse, preguntándose: “¿Qué compromisos está dispuesto a ofrecer Rusia como país agresor?”. Pese a la ocupación rusa de cerca del 20% del territorio ucraniano, Kiev mantiene su voluntad de sentarse a negociar propuestas hacia la paz.

En sus declaraciones, reproducidas por Kyodo, Zelenski recriminó que Moscú insista en su postura de mantener la ocupación de territorios. El presidente calificó de terrorismo el enfoque ruso, al argumentar que condicionar el fin de los ataques a la entrega de territorio no constituye un pacto sino una imposición. “Eso es terrorismo. ‘Estoy dispuesto a no matarte, entréganos todo’. Eso no es un compromiso. Es un ultimátum”, expresó el líder ucraniano. Asimismo, reiteró que cualquier conversación debe basarse en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como a la preservación del Ejército y la protección de la población civil.

Kyodo publicó que Zelenski insistió en que no aceptará imposiciones de Moscú, recalcando: “Estamos listos para compromisos que respeten la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, nuestro Ejército, nuestra gente y nuestros hijos. Pero no estamos dispuestos a aceptar ultimátum”. El líder ucraniano, en sus declaraciones, subrayó que el reconocimiento internacional identifica claramente a Rusia como el agresor en este conflicto, información que se mantiene vigente a pesar de la evolución de las hostilidades.

Dirigiéndose a la comunidad internacional a través de sus redes sociales luego de la entrevista, Zelenski demandó un papel más decisivo de otros participantes internacionales, especialmente para presionar hacia una solución viable del conflicto, conforme reportó Kyodo. Además, adelantó la posibilidad de un nuevo intercambio de prisioneros en un futuro cercano y valoró el trabajo conjunto de las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, destacando su perseverancia en el máximo nivel de diálogo.

Durante su intervención, también se refirió al rol de Europa en el proceso, subrayando la necesidad de que su contribución gane peso dentro de las negociaciones. “Europa está trabajando para poner fin a la guerra y el papel de Europa debe fortalecerse. Nos coordinaremos con nuestros socios”, puntualizó Zelenski, en referencia a las críticas surgidas de algunos países europeos ante su exclusión de los procesos centrales de negociación, según constató Kyodo.

En días recientes, las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia mantuvieron reuniones en Ginebra, Suiza, dentro del marco de una nueva ronda de conversaciones sobre el conflicto. Aunque hasta el momento no se han difundido detalles específicos sobre los acuerdos o desacuerdos alcanzados, Kyodo observó que estos contactos forman parte de los esfuerzos continuos por parte de las naciones implicadas y de sus aliados para buscar una salida negociada a la guerra en territorio ucraniano.

Zelenski, tal como recogió la agencia japonesa, renovó su propuesta de celebrar un encuentro directo con el presidente ruso, Vladímir Putin, a fin de desbloquear los puntos que aún resultan inaccesibles para las delegaciones técnicas de ambas partes. Sostuvo que un posible diálogo cara a cara podría destrabar varios temas sustanciales de la agenda, e incidir de manera determinante en la evolución de las negociaciones.

El presidente Zelenski también se refirió a las tareas de coordinación que sostiene el gobierno ucraniano con sus principales aliados, reflejando que la red de respaldos internacionales se mantiene activa y orientada a fortalecer el frente de negociaciones frente a Rusia. Según informó Kyodo, la dirigencia de Ucrania continuará buscando “un compromiso verdadero y justo”, siempre sujeto a la preservación de la integridad nacional, mientras reitera su negativa a aceptar condiciones unilaterales impuestas por Moscú.