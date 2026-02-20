Agencias

Zelenski reitera que el "compromiso" de Ucrania con la paz no pasa por restar independencia y soberanía

Volodimir Zelenski subrayó que están listos para discutir soluciones, pero insistió en que cualquier acuerdo debe respetar la integridad nacional, además de rechazar presiones de Moscú y reclamar más peso de aliados internacionales en conversaciones clave

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha manifestado que aún ve “oportunidades reales para poner fin a la guerra con dignidad”, destacando la importancia de la presión internacional para lograr avances en las negociaciones, según reportó la agencia japonesa Kyodo. En este contexto, el mandatario afirmó que la próxima ronda de reuniones, programada antes de que concluya febrero, contará con respuestas concretas de parte ucraniana a los temas más complejos, con el objetivo de hacer de este encuentro un proceso realmente productivo. Este anuncio se produce en un momento donde las conversaciones tripartitas con la intervención de Estados Unidos han continuado recientemente en la ciudad suiza de Ginebra, aunque sin mayores detalles públicos sobre los temas tratados, informó Kyodo.

De acuerdo con la información consignada por Kyodo, Zelenski recalcó que Ucrania mantiene su disposición al diálogo y a explorar “verdaderos compromisos”, pero dejó claro que estos no comprometerán la independencia ni la soberanía nacional. Durante la entrevista con Kyodo, remarcó: “Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez”. El presidente señaló que el país agresor, refiriéndose a Rusia, debe también mostrar su voluntad de comprometerse, preguntándose: “¿Qué compromisos está dispuesto a ofrecer Rusia como país agresor?”. Pese a la ocupación rusa de cerca del 20% del territorio ucraniano, Kiev mantiene su voluntad de sentarse a negociar propuestas hacia la paz.

En sus declaraciones, reproducidas por Kyodo, Zelenski recriminó que Moscú insista en su postura de mantener la ocupación de territorios. El presidente calificó de terrorismo el enfoque ruso, al argumentar que condicionar el fin de los ataques a la entrega de territorio no constituye un pacto sino una imposición. “Eso es terrorismo. ‘Estoy dispuesto a no matarte, entréganos todo’. Eso no es un compromiso. Es un ultimátum”, expresó el líder ucraniano. Asimismo, reiteró que cualquier conversación debe basarse en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como a la preservación del Ejército y la protección de la población civil.

Kyodo publicó que Zelenski insistió en que no aceptará imposiciones de Moscú, recalcando: “Estamos listos para compromisos que respeten la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, nuestro Ejército, nuestra gente y nuestros hijos. Pero no estamos dispuestos a aceptar ultimátum”. El líder ucraniano, en sus declaraciones, subrayó que el reconocimiento internacional identifica claramente a Rusia como el agresor en este conflicto, información que se mantiene vigente a pesar de la evolución de las hostilidades.

Dirigiéndose a la comunidad internacional a través de sus redes sociales luego de la entrevista, Zelenski demandó un papel más decisivo de otros participantes internacionales, especialmente para presionar hacia una solución viable del conflicto, conforme reportó Kyodo. Además, adelantó la posibilidad de un nuevo intercambio de prisioneros en un futuro cercano y valoró el trabajo conjunto de las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, destacando su perseverancia en el máximo nivel de diálogo.

Durante su intervención, también se refirió al rol de Europa en el proceso, subrayando la necesidad de que su contribución gane peso dentro de las negociaciones. “Europa está trabajando para poner fin a la guerra y el papel de Europa debe fortalecerse. Nos coordinaremos con nuestros socios”, puntualizó Zelenski, en referencia a las críticas surgidas de algunos países europeos ante su exclusión de los procesos centrales de negociación, según constató Kyodo.

En días recientes, las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia mantuvieron reuniones en Ginebra, Suiza, dentro del marco de una nueva ronda de conversaciones sobre el conflicto. Aunque hasta el momento no se han difundido detalles específicos sobre los acuerdos o desacuerdos alcanzados, Kyodo observó que estos contactos forman parte de los esfuerzos continuos por parte de las naciones implicadas y de sus aliados para buscar una salida negociada a la guerra en territorio ucraniano.

Zelenski, tal como recogió la agencia japonesa, renovó su propuesta de celebrar un encuentro directo con el presidente ruso, Vladímir Putin, a fin de desbloquear los puntos que aún resultan inaccesibles para las delegaciones técnicas de ambas partes. Sostuvo que un posible diálogo cara a cara podría destrabar varios temas sustanciales de la agenda, e incidir de manera determinante en la evolución de las negociaciones.

El presidente Zelenski también se refirió a las tareas de coordinación que sostiene el gobierno ucraniano con sus principales aliados, reflejando que la red de respaldos internacionales se mantiene activa y orientada a fortalecer el frente de negociaciones frente a Rusia. Según informó Kyodo, la dirigencia de Ucrania continuará buscando “un compromiso verdadero y justo”, siempre sujeto a la preservación de la integridad nacional, mientras reitera su negativa a aceptar condiciones unilaterales impuestas por Moscú.

Temas Relacionados

UcraniaVolodimir ZelenskiRusiaVladimir PutinGinebraKievPazSoberaníaEstados UnidosEuropaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Crónica del Kosner Baskonia - La Laguna Tenerife: 91-81

Trent Forrest lideró a los vascos, que regresan al torneo tras dos temporadas, con una actuación estelar en los momentos clave, asegurando el pase a semifinales y dejando a los tinerfeños sin opciones de remontar en Valencia

Crónica del Kosner Baskonia -

Israel ataca "posiciones de Hamás" en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

El Ejército israelí bombardeó un “cuartel general” utilizado para planes hostiles hacia sus fuerzas en las afueras de Sidón, donde grupos armados serían responsables de violar acuerdos regionales, según autoridades militares, generando condenas internacionales y críticas locales

Israel ataca "posiciones de Hamás"

Hungría bloquea el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que permita el envío de petróleo ruso

El Ejecutivo magiar responde con firmeza tras el cese del flujo de hidrocarburos del este, mientras denuncia presiones y advierte sobre posibles consecuencias para la estabilidad regional y la relación comercial entre Bruselas, Kiev y Budapest

Hungría bloquea el préstamo de

El Parlamento venezolano establece una comisión de seguimiento de la ley de amnistía para presos políticos

Un grupo especial de la Asamblea Nacional monitoreará la implementación de la nueva normativa que beneficia a opositores encarcelados, garantizando la presentación legal de quienes están fuera del país y resguardando sus derechos durante el proceso según fuentes oficiales

El Parlamento venezolano establece una

El tenista español Carlos Alcaraz somete a Rublev y se mete en la final de Doha

Con una actuación sobresaliente, el joven murciano despachó en dos sets al vigente monarca ruso en semis, consolidando un arranque de año brillante y asegurando su cita contra Mensik o Fils por el trofeo en Catar

El tenista español Carlos Alcaraz