Viernes, 20 de febrero de 2026 (02:00 GMT)

VENEZUELA EEUU

Caracas - Familiares de presos políticos de Venezuela esperan la liberación de sus allegados tras la aprobación de una histórica ley de amnistía que abarca varios períodos de crisis política entre 2002 y 2025 y excluye a quienes promuevan acciones armadas.

(Texto (Foto) (Video)

IRÁN EEUU

Teherán - Irán se mantiene en tensión ante los reiterados avisos del presidente EE.UU., Donald Trump, de que ocurrirán cosas "malas" si no llegan a un acuerdo nuclear y de que advirtiera que podría tomar una decisión sobre un ataque en los próximos diez días.

(Texto)

- Israel permanece en alerta ante una posible intervención estadounidense en Irán alertando a Teherán de que reaccionará si es atacado, mientras en Gaza la situación humanitaria se mantiene estancada y el plan de paz sin avances aparentes. (Texto)

PAPELES EPSTEIN

Londres - El expríncipe Andrés sigue bajo investigación tras haber sido puesto en libertad casi once horas después de su arresto por supuesta mala conducta en cargo público en relación con el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUMBRE IA

Nueva Delhi - Termina en Nueva Delhi la Cumbre India-IA con la adopción de una Declaración de Líderes que fija una hoja de ruta común para la cooperación y la gobernanza internacional de la inteligencia artificial.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Tras participar en la cumbre de IA, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa su viaje en India con el objetivo de firmar acuerdos el sábado con el primer ministro, Narendra Modi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Cracovia (Polonia) - Los ministros de Defensa de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia se reúnen en Cracovia junto a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se hace efectiva la retirada de Polonia de la Convención de Ottawa sobre las minas antipersona. (Texto)

FRANCIA NARCOTRÁFICO

Marsella (Francia) - Con 22 años, amenazado de muerte por el narco y protegido por dos policías en todo momento, el activista antidrogas Amine Kessaci no tiene una vida como la de otros jóvenes de su edad. "Lo que es duro es enterrar a dos hermanos, no vivir con escolta policial", dice en entrevista a EFE este político ecologista, candidato a las elecciones municipales de marzo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana - El asedio petrolero de EE.UU. a Cuba está ahogando la economía de la isla. Uno de los primeros damnificados ha sido el transporte público, que se ha visto reducido a su mínima expresión en el duro plan de contingencia puesto en marcha por La Habana para tratar de subsistir sin crudo del exterior.

(Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO SARAMPIÓN

Ciudad de México - El brote de sarampión en México enciende las alertas de cara a la organización del Mundial de Fútbol 2026, que albergará el país, por lo que especialistas advierten de la importancia de la vacunación, para la población en el país y para los visitantes que acudan a la justa mundialista.

(Texto) (Foto)

SINGAPUR EJECUCIONES

Bangkok- Singapur sigue ahorcando a personas condenadas por tráfico de drogas a un ritmo acelerado con el que puede batir este año su propio récord de 2025, cuando ejecutó a 17 convictos, mientras desoye las peticiones de clemencia de los presos, sus familiares, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.

(Texto)

COLOMBIA LITERATURA

Bogotá - El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ganador del Premio Alfaguara de 2011, habla en una entrevista con EFE sobre 'Esto ha sucedido', su último libro, en el que recoge colaboraciones periodísticas en las que analiza la sociedad contemporánea.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GUATEMALA PRENSA

Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín asegura en una entrevista con EFE que no se rendirá ante la persecución judicial que lo mantuvo por casi cuatro años en prisión y que luchará por llevar a la justicia a quienes lo han querido acusar de manera falsa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín - La última jornada de la 76 edición de la Berlinale acoge uno de los filmes más esperados de la competición, 'Josephine', de la cineasta brasileño-estadounidense Beth de Aaraújo, que fue la triunfadora en Sundance, mientras que fuera de la lucha por los premios se presenta 'The Only Living Pickpocket in New York', con John Turturro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

11:00GMT.- Asunción.- PARAGUAY ESPAÑA.- El Centro Cultural de España en Paraguay, el más antiguo de la red de la AECID en el extranjero, cumple 50 años y anuncia una programación especial para celebrar el hito. (Texto) (Foto)

12:30GMT.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica el dato del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. del cuarto trimestre y de todo 2025, del cuarto trimestre y de todo 2025, marcado por la política arancelaria y de atracción de inversiones de Trump, así como por el aumento de la inversión relacionada con la inteligencia artificial. (Texto)

13:00GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA informa sobre la segunda prueba general con combustible de Artemis II -la misión que marcará el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo- que se desarrolla hasta este viernes y de cuyo resultado depende la fecha de lanzamiento, por ahora con una ventana prevista para el 6 de marzo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Miami.- EEUU COMERCIO.- Se inaugura el 'Foro Marítimo y de Puertos EEUU-Caribe' del Atlantic Council en en el Puerto de Miami, que superó los aranceles y la incertidumbre geopolítica con récords de pasajeros y mercancía en 2025, cuando el traslado de viajeros subió más de 4 % y el de carga un 2,35 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Bogotá.- JUAN GABRIEL VÁSQUEZ.- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ganador del Premio Alfaguara de 2011, habla en una entrevista con EFE sobre 'Esto ha sucedido', su más reciente libro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana marcada por la volatilidad y el rebote de las grandes tecnológicas tras sus recientes caídas, con un mercado atento a las actas de la Reserva Federal y a los temores sobre la rentabilidad de los valores vinculados a la inteligencia artificial. (Texto)

Sao Paulo.- BAD BUNNY.- Bad Bunny actúa por primera vez en Brasil, en el marco de su gira mundial 'Debí tirar más fotos world tour.' (Texto) (Foto)

Europa

05:30GMT.- París.- DANONE RESULTADOS.- El grupo francés Danone presenta sus resultados anuales de 2025.

07:00GMT.- Madrid.- UE ESPAÑA.- El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, interviene en el Nueva Economía Fórum.

09:30GMT.- Madrid.- LEIRE MARTÍNEZ.- Entrevista con Leire Martínez por la publicación este viernes de su primer disco en solitario, , que se produce tras su mediática salida de La Oreja de Van Gogh. Sony Music (Paseo de la Castellana 202, 7ª planta) (Texto)

10:00GMT.- Cracovia.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Defensa de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia se reúnen en Cracovia, junto a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska, a cuatro días del cuarto aniversario de la guerra rusa en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00GMT.- Londres.- GISELE PELICOT.- Presentación de la edición en inglés de las memorias de Gisèle Pelicot "A Hymn to Life", con presencia de la autora. Southbank Centre.

Cracovia.- UCRANIA GUERRA.- Se hace efectiva la retirada de Polonia de la Convención de Ottawa sobre las minas antipersona. (Texto)

Ginebra.- EXPLOTACIÓN LABORAL.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos publica un informe sobre la explotación a la que son sometidas miles de personas en centros de estafas online en el sureste asiático y otras partes del mundo. (Texto)

Vilamoura.- CICLISMO VOLTA AL ALGARVE.- Volta al Algarve, en Portugal (hasta 22). 3ª etapa: CRI Vilamoura-Vilamoura (19,5 km). (Texto)

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale. (hasta el día 22) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- CINE BERLINALE.- La última jornada de la 76 edición de la Berlinale acoge uno de los filmes más esperados de la competición, 'Josephine', de la cineasta brasileño-estadounidense Beth de Aaraújo, que fue la triunfadora en Sundance, mientras que fuera de la lucha por los premios se presenta 'The Unly Living Pickpocket in New York', con John Turturro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO DEUDA.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra de la deuda acumulada británica hasta finales de enero. (Texto)

Stuttgart.- ALEMANIA PARTIDOS.- La conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU) de Alemania celebra su congreso federal en la ciudad de Stuttgart, donde el jefe del partido y canciller del país centroeuropeo, Friedrich Merz, deberá ser reelegido en una jornada en la que también se prevé la asistencia de la excanciller Angela Merkel, por primera vez desde el encuentro digital del partido en 2021. (Texto) (Foto)

Nicosia.- UE COMERCIO.- Los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre).

Asia

Nueva Delhi - INDIA BRASIL- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa su viaje en India con la mayor delegación empresarial vista por el país latinoamericano y el objetivo de firmar acuerdos el sábado con el primer ministro Narendra Modi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, concluye su visita a la India tras participar en la cita global de la Cumbre India-IA.

Singapur.- SINGAPUR EJECUCIONES.- Singapur sigue ahorcando a personas condenadas por tráfico de drogas a un ritmo acelerado con el que puede batir este año su propio récord de 2025, cuando ejecutó a 17 convictos, mientras desoye los pedidos de clemencia de los presos, sus familiares, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. (Texto)

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y sus ministros de Exteriores, Finanzas y Política Económica realizan discursos en el Parlamento para ofrecer nuevos detalles de sus políticas, dos días después de la investidura de la mandataria tras su arrolladora victoria electoral del 8 de febrero. (Texto)

Nueva Delhi.- CUMBRE IA.- Termina en Nueva Delhi la Cumbre India-IA con la adopción de una Declaración de Líderes que fija una hoja de ruta común para la cooperación y la gobernanza internacional de la inteligencia artificial.

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- El Gobierno japonés publica el dato de la inflación correspondiente al pasado mes de enero, un índice que se mantiene por encima de la meta del 2 % del Banco de Japón (BoJ) desde abril de 2022. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245