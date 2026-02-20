Agencias

Unos 80.000 palestinos participaron en rezos de mediodía del viernes de Ramadán en Al Aqsa

Jerusalén, 20 feb (EFE).- Unos 80.000 palestinos participaron en los rezos del medio día a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, que alberga la mezquita de Al Aqsa, en el primer viernes del Ramadán, informaron a EFE fuentes del Waqf, la entidad jordana que administra el lugar sagrado.

Otros años, con menores restricciones por parte de las autoridades israelíes, los asistentes superaban los 200.000, recordó esta fuente. Esta lamentó que las cifras de los últimos días recuerdan a días normales, y no al mes sagrado del islam.EFE

