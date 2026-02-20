Agencias

Un terremoto de magnitud 4 sacude la provincia suroriental china de Cantón

Pekín, 20 feb (EFE).- China registró este viernes un terremoto de magnitud 4 en la región suroriental de Cantón, informó hoy el Centro de Redes Sismológicas del país asiático en la red social Weibo.

El temblor se produjo a las 14.28 hora local (06.28 GMT) a una profundidad de unos 11 kilómetros en un área de la localidad de Yangjiang, situada a unos 240 kilómetros del delta del río Perla, una de las zonas más densamente pobladas del gigante asiático y del mundo, en la que se encuentran ciudades como Cantón, Shenzhen, Dongguan o Zhuhai.

Internautas en redes sociales locales aseguran haberlo sentido incluso en la región semiautónoma de Hong Kong, situada a unos 275 kilómetros del epicentro.

De momento, no se han reportado heridos o fallecidos como consecuencia del seísmo. EFE

