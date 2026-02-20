Un microbús turístico con nueve ocupantes se hunde bajo el hielo del lago Baikal en Rusia

Moscú, 20 feb (EFE).- Un microbús turístico con nueve ocupantes, incluidos siete turistas chinos, se hundió este viernes al intentar cruzar el helado lago Baikal, el más profundo de la Tierra, según informó el gobernador de la región siberiana de Irkutsk, Ígor Kóbzev.

"Tragedia en el Baikal. En la zona del cabo Joboi se hundió bajo el hielo un automóvil con turistas extranjeros", escribió en Telegram el gobernador de esa zona donde se encuentra el lago, cerca de la frontera de Siberia con Mongolia.

Según testigos presenciales, añadió, "uno de los turistas logró salvarse" -esto fue confirmado por la Fiscalía regional-, mientras, según datos preliminares, el resto "murieron".

Los equipos de salvamento se han personado en la zona, donde los termómetros marcan unos diez grados bajo cero, en busca de posibles supervivientes.

Los servicios de emergencia locales informaron de que los siete turistas eran chinos, que son muy aficionados a visitar el lago durante todas las estaciones del año.

El gobernador insistió en que está "categóricamente prohibido" cruzar el lago en coche -sí se puede en embarcación neumática-, pero que los turistas desoyeron la advertencia e intentaron llegar en camioneta a la popular isla de Oljón.

Además, es sabido que en medio del crudo invierno siberiano no son pocos los vecinos de la zona que también lo hacen para ahorrar tiempo a la hora de desplazarse de Irkutsk a la vecina Buriatia.

El lago es uno de los destinos turísticos más populares de Rusia, ya que atrae visitantes tanto cuando está completamente helado -se puede andar sobre el hielo de enero a marzo- como en verano, cuando se puede navegar en sus aguas.

El Baikal es el lago de agua dulce más grande del mundo y contiene alrededor del 20% del agua dulce líquida de la superficie del planeta, con un ecosistema único en el propio lago, hábitat de numerosas especies autóctonas. EFE