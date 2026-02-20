Temas del Día de EFE Internacional del viernes, 20 de febrero de 2026 (13.00 GMT)

IRÁN EEUU

Teherán - Irán se mantiene en tensión ante los reiterados avisos del presidente EE.UU., Donald Trump, de que ocurrirán cosas “malas” si no llegan a un acuerdo nuclear y de que advirtiera que podría tomar una decisión sobre un ataque en los próximos diez días.

(Texto)

- Israel permanece en alerta ante una posible intervención estadounidense en Irán alertando a Teherán de que reaccionará si es atacado, mientras en Gaza la situación humanitaria se mantiene estancada y el plan de paz sin avances aparentes.

(Texto)(Foto)

- Desde Moscú, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, expresó a su colega iraní, Abás Araqchí, el apoyo del país a las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán ante las amenazas de Estados Unidos.

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas - Familiares de presos políticos de Venezuela esperan la liberación de sus allegados tras la aprobación de una histórica ley de amnistía que abarca varios períodos de crisis política entre 2002 y 2025 y excluye a quienes promuevan acciones armadas.

(Texto (Foto) (Video)

- La ONG venezolana Foro Penal convoca a una rueda de prensa para ofrecer un análisis técnico-jurídico sobre el alcance de la recién aprobada ley de amnistía, así como la situación actual de los presos políticos en el país suramericano.

(Texto) (Foto) (Video)

- El grupo parlamentario Libertad, conformado por opositores venezolanos, convocan a una rueda de prensa para fijar posición sobre la recién aprobada ley de amnistía en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

(Foto) (Texto) (Video)

- En Barcelona, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.

PAPELES EPSTEIN

Londres - La Policía británica continúa este viernes con el registro de la antigua casa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en el condado inglés de Berkshire, a las afueras de Londres, tras su detención y posterior liberación el jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CUMBRE IA

Nueva Delhi - La India y Estados Unidos firmaron este viernes una alianza para blindar el suministro global de chips, minerales críticos e inteligencia artificial durante la última jornada de la Cumbre India-IA en Nueva Delhi, en la que también se espera la adopción de una Declaración de Líderes que fije una hoja de ruta común para la cooperación y la gobernanza internacional de la inteligencia artificial.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El jefe de la delegación estadounidense, Michael Kratsios, rechazó en Nueva Delhi cualquier forma de control internacional sobre la inteligencia artificial (IA) y propuso sustituir la regulación por una agresiva estrategia de exportación tecnológica denominada "American AI Export Program".

- Tras participar en la cumbre de IA, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa su viaje en India con el objetivo de firmar acuerdos el sábado con el primer ministro, Narendra Modi.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Cracovia (Polonia) - Los ministros de Defensa de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia se reúnen en Cracovia junto a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se hace efectiva la retirada de Polonia de la Convención de Ottawa sobre las minas antipersona.

(Texto)

- En Ginebra, el organismo ONU mujeres ha revelado que más de 5.000 mujeres y niñas han muerto en Ucrania, y otras 14.000 resultaron heridas, desde el inicio de la guerra en el país.

(Texto)

COREA DEL NORTE CONGRESO

Seúl - El líder norcoreano, Kim Jong-un, alabó el progreso económico del aislado país en la inauguración del noveno Congreso del partido único, que se celebra cada cinco años y que definirá el futuro de Corte de Norte en pleno refuerzo de la alianza con Rusia y de distanciamiento con Donald Trump en EE.UU., que se ha mostrado favorable a una reunión.

(Texto)(Foto)(Infografía)

- Se han enviado las claves: mejora económica, hostilidad con Seúl, distancia con Washington y Rusia, la nueva amistad

(Texto)

FRANCIA NARCOTRÁFICO

Marsella (Francia) - Con 22 años, amenazado de muerte por narcotraficantes y protegido por dos policías en todo momento, el activista antidrogas Amine Kessaci no tiene una vida como la de otros jóvenes de su edad. "Lo que es duro es enterrar a dos hermanos, no vivir con escolta policial", dice en una entrevista a EFE este político ecologista, candidato en las listas electorales para las municipales del 15 y 22 de marzo en Marsella.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SINGAPUR EJECUCIONES

Bangkok- Singapur sigue ahorcando a personas condenadas por tráfico de drogas a un ritmo acelerado con el que puede batir este año su propio récord de 2025, cuando ejecutó a 17 convictos, mientras desoye las peticiones de clemencia de los presos, sus familiares, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.

(Texto) (Audio)

JUAN GABRIEL VÁSQUEZ

Bogotá- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ganador del Premio Alfaguara de 2011, habla en una entrevista con EFE sobre 'Esto ha sucedido', su último libro, en el que recoge colaboraciones periodísticas en las que analiza la sociedad contemporánea.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GUATEMALA PRENSA

Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín asegura en una entrevista con EFE que no se rendirá ante la persecución judicial que lo mantuvo por casi cuatro años en prisión y que luchará por llevar a la justicia a quienes lo han querido acusar de manera falsa.

(Texto) (Foto) (Video)

CINE BERLINALE

Berlín - La última jornada de la 76 edición de la Berlinale acoge uno de los filmes más esperados de la competición, 'Josephine', de la cineasta brasileño-estadounidense Beth de Aaraújo, que fue la triunfadora en Sundance, mientras que fuera de la lucha por los premios se presenta 'The Only Living Pickpocket in New York', con John Turturro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de los cuatro años de guerra en Ucrania, que se cumplen el próximo martes, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie especial con la guía UCRANIA GUERRA para analizar las claves que han marcado este conflicto y sus repercusiones geopolíticas y humanas.

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00h.- Asunción.- PARAGUAY ESPAÑA.- El Centro Cultural de España en Paraguay, el más antiguo de la red de la AECID en el extranjero, cumple 50 años y anuncia una programación especial para celebrar el hito.

14:30h.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica el dato del producto interior bruto (PIB) de EE.UU. del cuarto trimestre y de todo 2025. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU COMERCIO.- Líderes marítimos de EEUU y el Caribe se reúnen en el Puerto de Miami tras récords comerciales (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- JUAN GABRIEL VÁSQUEZ.- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, ganador del Premio Alfaguara de 2011, habla en una entrevista con EFE sobre 'Esto ha sucedido', su más reciente libro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BAD BUNNY.- Bad Bunny actúa por primera vez en Brasil, en el marco de su gira mundial 'Debí tirar más fotos world tour.' (Texto) (Foto)

Miami - EEUU ESPACIO - La NASA informa sobre la segunda prueba general con combustible de Artemis II -la misión que marcará el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo- que se desarrolla hasta este viernes y de cuyo resultado depende la fecha de lanzamiento, por ahora con una ventana prevista para el 6 de marzo. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

12:00h.- Cracovia.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Defensa de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia se reúnen en Cracovia, junto a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska, a cuatro días del cuarto aniversario de la guerra rusa en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Londres.- GISELE PELICOT.- Presentación de la edición en inglés de las memorias de Gisèle Pelicot "A Hymn to Life", con presencia de la autora. Southbank Centre.

Cracovia.- UCRANIA GUERRA.- Se hace efectiva la retirada de Polonia de la Convención de Ottawa sobre las minas antipersona. (Texto)

Ginebra.- EXPLOTACIÓN LABORAL.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos publica un informe sobre la explotación a la que son sometidas miles de personas en centros de estafas online en el sureste asiático y otras partes del mundo. (Texto)

Vilamoura.- CICLISMO VOLTA AL ALGARVE.- Volta al Algarve, en Portugal (hasta 22). 3ª etapa: CRI Vilamoura-Vilamoura (19,5 km). (Texto)

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale. (hasta el día 22) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- CINE BERLINALE.- La última jornada de la 76 edición de la Berlinale acoge uno de los filmes más esperados de la competición, 'Josephine', de la cineasta brasileño-estadounidense Beth de Aaraújo, que fue la triunfadora en Sundance, mientras que fuera de la lucha por los premios se presenta 'The Unly Living Pickpocket in New York', con John Turturro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO DEUDA.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra de la deuda acumulada británica hasta finales de enero. (Texto)

Stuttgart.- ALEMANIA PARTIDOS.- La conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU) de Alemania celebra su congreso federal en la ciudad de Stuttgart, donde el jefe del partido y canciller del país centroeuropeo, Friedrich Merz, deberá ser reelegido en una jornada en la que también se prevé la asistencia de la excanciller Angela Merkel, por primera vez desde el encuentro digital del partido en 2021. (Texto) (Foto)

Nicosia.- UE COMERCIO.- Los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre).

Asia

Nueva Delhi - INDIA BRASIL- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa su viaje en India con la mayor delegación empresarial vista por el país latinoamericano y el objetivo de firmar acuerdos el sábado con el primer ministro Narendra Modi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, concluye su visita a la India tras participar en la cita global de la Cumbre India-IA.

Singapur.- SINGAPUR EJECUCIONES.- Singapur sigue ahorcando a personas condenadas por tráfico de drogas a un ritmo acelerado con el que puede batir este año su propio récord de 2025, cuando ejecutó a 17 convictos, mientras desoye los pedidos de clemencia de los presos, sus familiares, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. (Texto)

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y sus ministros de Exteriores, Finanzas y Política Económica realizan discursos en el Parlamento para ofrecer nuevos detalles de sus políticas, dos días después de la investidura de la mandataria tras su arrolladora victoria electoral del 8 de febrero. (Texto)(Audio)(Video)

Nueva Delhi.- CUMBRE IA.- Termina en Nueva Delhi la Cumbre India-IA con la adopción de una Declaración de Líderes que fija una hoja de ruta común para la cooperación y la gobernanza internacional de la inteligencia artificial.

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- El Gobierno japonés publica el dato de la inflación correspondiente al pasado mes de enero, un índice que se mantiene por encima de la meta del 2 % del Banco de Japón (BoJ) desde abril de 2022. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245