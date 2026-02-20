Agencias

Seis fallecidos y un herido tras despeñarse un camión de bomberos en el centro de China

Pekín, 20 feb (EFE).- Seis bomberos murieron y otro resultó herido en la provincia central china de Hunan tras caer por un barranco el camión de bomberos en el que regresaban de una operación.

El accidente ocurrió hacia las 16.00 hora local (08.00 GMT) de este jueves, cuando un vehículo del Departamento de Bomberos y Rescate del distrito de Xinhua de la localidad de Loudi, tras completar una misión de extinción de incendios, emprendía el regreso a su centro de operaciones, informó anoche la agencia oficial Xinhua.

Por causas que se investigan, el camión cayó por un precipicio, lo que provocó la muerte en acto de servicio de seis efectivos y dejó a otro herido.

Las autoridades locales señalaron que se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y que se están llevando a cabo las labores de atención al bombero herido.

Hasta el momento no se han facilitado más detalles sobre el estado del herido ni sobre las posibles causas de la caída del vehículo. EFE

