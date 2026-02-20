Agencias

Santiago Peña aborda "desafíos de la región" con Marco Rubio y se reúne con Tony Blair

Guardar

Washington/Asunción, 19 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, abordó los "desafíos de la región", como el comercio, la migración y la seguridad, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante un encuentro como parte de su visita este jueves a Washington, donde también conversó con el ex primer ministro británico Tony Blair.

En su cuenta de X, el gobernante dio cuenta de sus reuniones, que completaron su agenda en la capital estadounidense, a donde viajó para participar en la reunión inaugural de la Junta de Paz conformada por su par Donald Trump para resolver conflictos en el mundo, con el de Gaza como primer objetivo.

Peña indicó que en su entrevista con Rubio hablaron "de la agenda bilateral entre Paraguay y Estados Unidos, así como los principales desafíos de la región".

"Conversamos sobre cooperación, comercio, migración y seguridad, tanto en el fortalecimiento de la relación entre nuestros países como en la coordinación regional", añadió el jefe de Estado, al anticipar que Washington y Asunción seguirán "consolidando una alianza estratégica basada en la confianza, el diálogo y objetivos compartidos".

Rubio, entonces senador republicano, visitó el país suramericano en febrero de 2024.

Con Blair, dijo el mandatario paraguayo, conversaron "sobre los programas que impulsa la Junta por la Paz y las iniciativas para la reconstrucción de la Franja de Gaza".

"Coincidimos en que la estabilidad y la paz requieren compromiso concreto, cooperación y trabajo sostenido. Paraguay está dispuesto a acompañar los esfuerzos que promuevan soluciones duraderas", señaló Peña en otra publicación en X.

Blair, quien fue primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, fue propuesto por Trump para participar de la supervisión de un Gobierno de transición en Gaza.

Por otra parte, Peña aseguró haber presentado, en un encuentro convocado por la organización Americas Society en Washington, a Paraguay como "un país con estabilidad, reglas claras y enormes condiciones para invertir", con potencial -según afirmó- "en sectores estratégicos como servicios, finanzas y tecnología".

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Viva Suecia arranca la gira de 'Hecho en tiempos de paz' con 10 fechas agotadas

Con localidades vendidas en tiempo récord, la banda murciana inicia su recorrido nacional e internacional, sumando fechas en Valladolid, Valencia, Madrid y Ciudad de México, y reservando su cita más multitudinaria en Murcia tras lograr disco de oro

Viva Suecia arranca la gira

Gemini incorpora Lyria 3 en Gemini para generar pistas musicales de 30 segundos con IA a partir de texto e imágenes

Usuarios de la versión beta ahora pueden crear canciones breves utilizando inteligencia artificial, personalizando sonido y portada mediante comandos escritos o imágenes y editando detalles como voz, idioma e instrumentos, según ha detallado Google en su blog oficial

Gemini incorpora Lyria 3 en

El FC Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Real Madrid en la vuelta de cuartos de la Champions Femenina

Más de mil días después, el conjunto catalán regresa al renovado recinto para luchar por un pase crucial en Europa, buscando llenar las gradas y reafirmar su papel de referente mundial ante el eterno rival, según el club

Infobae

Kim Jong Un desvela una batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y ensalza el poderío de Corea del Norte

Con la ceremonia de presentación de un nuevo sistema militar en Pyongyang y calificado como “el armamento de ataque intensivo más poderoso del mundo”, el dirigente norcoreano pretende demostrar avances en tecnología y consolidar la defensa del país ante rivales externos

Kim Jong Un desvela una

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Uber invertirá en instalaciones adaptables en urbes clave de Estados Unidos para optimizar la carga de eléctricos autónomos, incorporar energías limpias y reforzar la red contra crisis energéticas, utilizando inteligencia artificial y colaboraciones con proveedores tecnológicos, informó Bloomberg

Uber gastará 84,6 millones de