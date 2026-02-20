Agencias

Rosalía protagoniza la nueva campaña de perfume de Calvin Klein

Madrid, 20 feb (EFE).- Rosalía es la imagen de la nueva campaña de Euphoria, la nueva línea de perfumes de Calvin Klein, que tiene como música 'Dios es un stalker', una de las canciones de su último disco, y para la que ha sido fotografiada por Carlijn Jacobs.

La cantante ya fue imagen de ropa interior de la marca estadounidense el año pasado.

Calvin Klein ha publicado un vídeo con una entrevista con la cantante en la que habla sobre su infancia, su trabajo sobre el escenario, sus gustos y preguntas como cuál fue la primera vez que se dio cuenta de que quería ser artista.

"Cuando tenía nueve años y veía a mujeres actuar en la televisión, pensé ¡yo puedo hacer esto!", explica.

"Cuando estoy sobre un escenario es cuando me siento más libre. Siento que estoy completa. No hay códigos, ni nada está bien o mal. Es un espacio en el que todo es posible", añade.

Rosalía, que comienza en marzo la gira de su disco 'Lux', asegura que sobre el escenario se siente "como una llama" y en el estudio "como una científica".

Acostumbrada a cambiar de registro en cada proyecto. Rosalía dice que le gusta ponerse en situaciones en las que sabe que puede aprender algo nuevo. "Me gusta esa sensación".

En la entrevista también le preguntan: "¿Quién te emociona más que vea esta campaña?".

"Mi ex, no estoy diciendo qué ex, solo (que) mi ex. Le va a encantar, obviamente", responde entre risas. EFE

