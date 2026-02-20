Residencias españolas de ancianos ofrecerán 160.000 empleos a inmigrantes regularizados

Madrid, 20 feb (EFE).- La principal patronal española de servicios de atención a personas dependientes, principalmente ancianos, ha ofrecido hasta 160.000 puestos de trabajo para inmigrantes que se beneficien de la regularización extraordinaria de extranjeros anunciada por el Gobierno.

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) quiere aprovechar la regularización de al menos 500.000 extranjeros, según los cálculos, para cubrir el déficit estructural de profesionales del sector y de vacantes que impide prestar servicios esenciales en residencias y ayuda a domicilio debido al envejecimiento de la población española, explica en un comunicado.

La patronal reclama formación y acreditación de competencias profesionales con compromiso de contratación para transformar la regularización en empleo legal, profesionalización del cuidado y mayor seguridad asistencial.

"Podemos ofrecer empleo real a 160.000 personas y contribuir a reforzar un sector esencial, pero regularizar no equivale automáticamente a profesionalizar. Para que esta oportunidad funcione es imprescindible formación, acreditación profesional y seguridad jurídica", explica Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED.

Los empresarios de las residencias consideran que la regularización "puede convertirse en una auténtica oportunidad para el país" al conectar una necesidad laboral urgente con una vía de empleo estable y formal.

España deberá incorporar cientos de miles de profesionales de los cuidados durante los próximos años, "y la falta de trabajadores ya está tensionando servicios, especialmente en atención domiciliaria y cuidados continuados", alertan los responsables de residencias.

La patronal subraya que una regularización bien orientada permitiría aflorar empleo actualmente vinculado a relaciones laborales frágiles o informales, favoreciendo contratos estables, cotización y derechos laborales.

Además, destaca que el proceso contribuiría a dignificar el sector, mejorar la estabilidad de las plantillas y reforzar la trazabilidad y calidad del servicio prestado a las personas dependientes y sus familias.

No obstante, la federación advierte de los riesgos si el proceso no se gestiona con rigor.

"La dependencia no tiene un problema dentro de unos años, lo tiene hoy. Hay servicios que no se están prestando por falta de trabajadores. Esta puede ser una solución estructural si se hace bien: regularizar, formar y emplear para reforzar el sistema y garantizar cuidados de calidad", concluye el presidente de FED.

El Gobierno español anunció que regularizará de manera extraordinaria a inmigrantes que viven en España en situación irregular, una medida dirigida a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia continua en el país hasta finales del pasado diciembre y que no tengan antecedentes penales. EFE