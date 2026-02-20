Agencias

Noruega desaconseja a sus nacionales los viajes no imprescindibles a Cuba

Copenhague, 20 feb (EFE).- El Gobierno noruego desaconsejó este viernes a sus nacionales los viajes no imprescindibles a Cuba, ante la crisis de combustible, alimentos y electricidad que atraviesa ese país caribeño.

"Cuba se encuentra en una crisis de combustible que provoca cortes de electricidad diarios y limitaciones significativas en el transporte. Hay acceso limitado a la ayuda sanitaria", advirtió en un comunicado el Ministerio de Exteriores de este país nórdico.

Exteriores resaltó también que el suministro de agua, la iluminación y las comunicaciones se han visto afectadas por la situación.

Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, debido al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el pasado 29 de enero, a través de una orden ejecutiva, con aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana. EFE

