Nace en el Parque congoleño de Virunga una gorila de montaña, una especie en peligro

Nairobi, 20 feb (EFE).- El Parque Nacional de Virunga, situado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y el más antiguo de África, ha anunciado el nacimiento de una gorila de montaña, una especie en peligro de extinción.

"Nos complace anunciar el nacimiento de una cría hembra en la familia Munyaga. La semana pasada, rastreadores comunitarios observaron a la hembra Seminane cargando a su cría en brazos", informó el parque la pasada noche en un comunicado.

"La familia Munyaga cuenta con cuatro espaldas plateadas (macho dominante de un grupo de gorilas), una cifra elevada considerando su tamaño, pero sigue siendo el grupo más pequeño del sector Mikeno. Con este nacimiento, la familia cuenta ahora con 13 individuos", explicó la institución.

Se trata del cuarto nacimiento registrado este año en el parque, cada uno en una familia diferente, lo que refleja "una dinámica reproductiva alentadora y una distribución equilibrada de los nacimientos entre los grupos monitoreados", agregó.

El pasado 7 de enero, la institución informó del nacimiento de dos gorilas macho de montaña gemelos, un acontecimiento poco común que llamó la atención de los expertos.

Fundado en 1925, Virunga, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979, acoge a una cuarta parte de la población mundial de los gorilas de montaña.

Con una superficie de unos 7.800 kilómetros cuadrados en el valle del Rift Albertino y fronterizo con Ruanda y Uganda, el parque cumplió en 2025 cien años, pese a desafíos como el conflicto de los grupos armados, la deforestación o la caza furtiva.

El este de la RDC lleva años sumido en la violencia alimentada por milicias rebeldes y los ataques de soldados del Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).

Estos grupos rebeldes controlan gran parte del parque, pugnan por sus ricos recursos naturales (minerales, carbón, madera, pesca, caza furtiva), que generan millones de dólares, y su violencia ha acelerado la pérdida de masa forestal. EFE

