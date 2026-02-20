Agencias

Muere un piloto en el siniestro de un caza de combate en un entrenamiento en Irán

Teherán, 20 feb (EFE).- Un piloto murió en el siniestro de un caza de las Fuerzas Aéreas iraníes en el noroeste del país por causas aún desconocidas, informaron este viernes medios estatales.

"De acuerdo con las Relaciones Públicas de la Base Shahid Nojeh, un caza de las Fuerzas Aéreas se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento en la provincia de Hamadan el jueves por la noche", indicó la agencia IRNA.

"Uno de los pilotos murió y el otro piloto se encuentra bien", añadió el medio oficial.

Las causas del accidente están siendo investigadas.

El accidente se produjo en medio de enormes tensiones entre Irán y Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha afirmado que podría atacar el país persa en los próximos diez días si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Estados Unidos está realizando un gran despliegue militar en Oriente Medio, con el envío a la zona del portaaviones U.S.S. Abraham Lincoln, destructores, cruceros, submarinos, aviones de combate y decenas de aviones cisterna de reabastecimiento.

Un segundo portaaviones, el U.S.S. Gerald R. Ford, se dirige además a la zona.

Los accidentes de aviones militares son comunes en Irán debido a la antigüedad de los aparatos, adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979.

Desde la instauración de la República Islámica por parte del ayatolá Ruholá Jomeiní, Irán no ha tenido acceso a la compra de nuevos cazas para sus Fuerzas Aéreas. EFE

