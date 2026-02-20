Muere un civil en ataque de un dron ucraniano en la península de Crimea, ocupada por Rusia

Moscú, 20 feb (EFE).- Las autoridades rusas denunciaron este viernes la muerte de un civil en la ciudad de Sebastopol, que se encuentra en la península de Crimea, ocupada y anexionada por Rusia en 2014.

"Lamentablemente, hay víctimas. Un hombre de 30 años, que probablemente se encontraba en una calle cerca de la autopista Kamishovoye durante el ataque, murió", informó el gobernador de la ciudad federal, Mijaíl Razvozháyev, en su canal de Telegram.

El funcionario ruso explicó que una ambulancia llegó rápidamente y trató de reanimar al sujeto, pero no tuvo resultados debido a las graves heridas sufridas en la cabeza y el pecho.

"Las fuerzas de defensa antiaérea y nuestra Flota del Mar Negro continúan repeliendo el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dieciséis vehículos aéreos no tripulados han sido derribados", señaló Razvozháyev durante la noche.

El gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, informó de un herido en un pueblo de la región.

Por la mañana, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que habían derribado 149 drones durante la madrugada.

La mayor parte fueron destruidos en las regiones de Briansk (57), Crimea (20) y Krasnodar (17).

Otros dos drones fueron abatidos en Rostov y Bélgorod.

Mientras, 28 drones fueron interceptados sobrevolando el mar Negro y otros 24 el mar de Azov.EFE