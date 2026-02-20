Agencias

Muere un civil en ataque de un dron ucraniano en la península de Crimea, ocupada por Rusia

Guardar

Moscú, 20 feb (EFE).- Las autoridades rusas denunciaron este viernes la muerte de un civil en la ciudad de Sebastopol, que se encuentra en la península de Crimea, ocupada y anexionada por Rusia en 2014.

"Lamentablemente, hay víctimas. Un hombre de 30 años, que probablemente se encontraba en una calle cerca de la autopista Kamishovoye durante el ataque, murió", informó el gobernador de la ciudad federal, Mijaíl Razvozháyev, en su canal de Telegram.

El funcionario ruso explicó que una ambulancia llegó rápidamente y trató de reanimar al sujeto, pero no tuvo resultados debido a las graves heridas sufridas en la cabeza y el pecho.

"Las fuerzas de defensa antiaérea y nuestra Flota del Mar Negro continúan repeliendo el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dieciséis vehículos aéreos no tripulados han sido derribados", señaló Razvozháyev durante la noche.

El gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, informó de un herido en un pueblo de la región.

Por la mañana, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que habían derribado 149 drones durante la madrugada.

La mayor parte fueron destruidos en las regiones de Briansk (57), Crimea (20) y Krasnodar (17).

Otros dos drones fueron abatidos en Rostov y Bélgorod.

Mientras, 28 drones fueron interceptados sobrevolando el mar Negro y otros 24 el mar de Azov.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP registra una ley para prohibir ocultar el rostro con excepciones como meteorología adversa decretada

La formación propone en las Cortes una normativa que endurece el control sobre cubrir la cara en espacios de uso común, imponiendo sanciones económicas, permitiendo excepciones justas y priorizando la protección de derechos y la igualdad de género

El PP registra una ley

Cardona, Ferrer y Alonso lucharán por las medallas en esquí de montaña en Milán-Cortina

Por primera vez, tres representantes nacionales avanzaron a la fase definitiva de sprint en esquí de montaña en los Juegos de Invierno, abriendo la posibilidad de conseguir preseas históricas para la delegación española en esta disciplina debutante

Cardona, Ferrer y Alonso lucharán

Aerolíneas Argentinas estima pérdidas de 2,54 millones de euros por el paro contra la reforma laboral de Milei

Más de 31.000 viajeros sufrieron cancelaciones en plena huelga nacional impulsada por sindicatos en rechazo a cambios laborales impulsados por el Gobierno argentino, según un comunicado de la empresa, mientras otras aerolíneas afrontan alteraciones y suspensiones en sus servicios

Aerolíneas Argentinas estima pérdidas de

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

La compañía apuesta por el desarrollo de centros de carga inteligentes en zonas rurales de Estados Unidos, integrando energía renovable, acceso abierto para actores públicos y privados y laboratorios de innovación tecnológica para acelerar la electrificación y la automatización del sector

Uber gastará 84,6 millones de

La deuda acumulada del Reino Unido se sitúa en el 92,9 % del PIB

Infobae