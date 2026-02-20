Matt Costello: “Cuando Montero juega bien, el equipo juega bien”

Valencia, 20 feb (EFE).- El pívot del Valencia Basket Matt Costello ensalzó el nivel de su compañero dominicano Jean Montero, que anotó 19 puntos en la victoria ‘taronja’ ante el Asisa Joventut en los cuartos de final, y reconoció su importancia para que el equipo compita en las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid.

“Es súper importante para nosotros. Ya se vio ayer, pero cuando Jean juega bien, nuestro equipo juega bien. Él fue nuestra fuente de anotación en la primera mitad y con él fuimos capaces de llegar bien al final. Es un dolor de cabeza, pero es nuestro dolor de cabeza”, destacó Costello este viernes en declaraciones a los medios.

De cara al duelo de este sábado ante el Real Madrid, Costello reconoció la dificultad del partido pero también las opciones locales: “Es un partido difícil para nosotros. El Real Madrid está en un buen momento, pero tenemos muchas opciones para mañana si jugamos bien”.

El jugador ‘taronja’ también confirmó su presencia en el partido a pesar de sus molestias en la rodilla: “Estoy mejor cada día. Si ayer jugué, mañana estaré también”. EFE

cma/cta