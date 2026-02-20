Agencias

Los precios en Japón subieron un 2 % en enero, la cifra más baja en dos años

Tokio, 20 feb (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 2 % interanual el pasado enero, informó este viernes el Gobierno nipón, el menor aumento en dos años gracias en parte a la abolición de un impuesto a la gasolina.

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, muestra una desaceleración con respecto a la tendencia de los últimos meses, con un 3,4 % interanual en noviembre y un 2,7 % en diciembre, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Los precios de la energía descendieron en enero un 5,2 % interanual, después de que el Gobierno nipón aboliera el 31 de diciembre un impuesto provisional a la gasolina, como parte de sus medidas de estímulo para paliar los efectos de la persistente inflación sobre los hogares.

La electricidad se redujo un 1,7 % mientras que el gas se abarató un 2 %.

La factura de la cesta de la compra se encareció un 6,2 % interanual, excluyendo los alimentos frescos, frente al 6,7 % en diciembre, debido a una desaceleración del aumento de los precios de los cereales (12 %) y la carne (3,8 %).

Entre los sectores que experimentaron un abaratamiento significativo figuran el de las frutas y las frutas frescas, cuyos costes se redujeron un 9.1 % y un 10,4 % el mes pasado, así como el de las verduras frescas, con una rebaja del 14 %.

Los datos de inflación del pasado enero siguen a las expectativas del Banco de Japón (BoJ) y de analistas como Min Joo Kang, economista senior para Japón y Corea del Sur del ING, de una breve desaceleración por debajo del objetivo del 2 % gracias tras la subida de los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,75 % en diciembre.

En su última reunión sobre política monetaria de finales de diciembre, el BoJ decidió mantener los tipos en el 0,75 % para observar los efectos sobre la economía de la última subida.

Aunque el banco central señaló su intención de seguir elevando los tipos para lograr un crecimiento económico sostenido, no ha indicado una hoja de ruta clara y no se esperan subidas inmediatamente.

"Nuestra expectativa sigue siendo que lo más probable es que se produzca un aumento de 25 puntos básicos en octubre, el BoJ podría elevar la tasa hasta el 1,5 % para fines de 2027", dijo Min a comienzos de enero. EFE

