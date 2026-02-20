Agencias

La UE compromete su apoyo a una declaración de líderes sobre IA en la India

Nueva Delhi, 20 feb (EFE).– La Unión Europea (UE) expresó este viernes su compromiso de adhesión a la "declaración de líderes" de la Cumbre Impacto IA 2026 en Nueva Delhi, un documento que busca consagrar un marco ético global para que la inteligencia artificial (IA) beneficie a toda la humanidad.

"La Unión Europea respaldará la Declaración de los Líderes en la Cumbre de Impacto de la IA de 2026 en Nueva Delhi, que reconoce que - 'la promesa de la IA solo se realiza mejor cuando sus beneficios son compartidos por la humanidad”, indicó la UE en un comunicado.

La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha sido la encargada de avalar los principios de un documento que reconoce que “la promesa de la IA solo se realiza plenamente cuando sus beneficios son compartidos por la humanidad”.

“Cada día, Europa está más cerca de convertirse en un continente de la IA. Además de intensificar la cooperación internacional, esta cumbre ha sido una oportunidad para mostrar los progresos en este sentido”, afirmó Virkkunen en una declaración recogida en el comunicado.

Pese a que el texto definitivo de la declaración oficial aún no ha sido distribuido, Bruselas ha expresado su respaldo frente al modelo de desregulación defendido por Estados Unidos.

En esta misma jornada el jefe de la delegación estadounidense, Michael Kratsios, ha tildado en la cumbre los esfuerzos de regulación internacional de "obsesiones ideológicas" y de ser una gestión "meramente cosmética" que genera burocracia y miedo.

Washington se proclama como el futuro de la IA por el liderazgo de su industria privada y el gasto en infraestructuras de 700.000 millones de dólares.

El comunicado oficial de la Comisión Europea subraya que la prioridad es un desarrollo "soberano y a gran escala" que no renuncie a la seguridad.

La UE busca así una "tercera vía" que combine la innovación con la protección de los valores democráticos, distanciándose del rechazo total a la gobernanza global expresado por la Administración Trump. EFE

