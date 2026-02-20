Agencias

La ONU denuncia que la mayoría de las bandas de Haití trafican con menores

Ginebra, 20 feb (EFE).- La mayor parte de las 26 bandas que operan en Haití están implicadas en tráfico de niños, advirtió este viernes en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado.

La organización de la ONU también emitió un informe sobre este tráfico ilegal, donde se detallan las "diferentes formas de explotación" que sufren los menores.

A veces se les encargan simples recados, pero también se les utiliza para vigilar a las fuerzas de seguridad, recaudar pagos de extorsiones, destruir propiedades o perpetrar secuestros, asesinatos selectivos o violencia sexual.

La oficina no pudo aportar cifras del número de menores víctimas de esta práctica, pero recordó que medio millón vive en zonas bajo influencia de las bandas, según datos de la ONU de 2024.

Hurtado advirtió también que los agentes del orden a menudo ven a estos menores como delincuentes más que como víctimas, con casos incluso de niños ejecutados de manera sumaria por policías o asesinados por "grupos de autodefensa".

La pobreza, unas instituciones débiles, la exclusión social y la violencia armada aumentan el riesgo de que los menores sean traficados por bandas, explicó la portavoz.

"Se sienten atraídos por lo que perciben como poder, estatus social o protección, o a veces son obligados a través de la violencia, las amenazas, la comida o las drogas", subrayó.

El riesgo es mayor para los niños que provienen de familias muy pobres y marginadas, así como aquellos que viven en la calle o en campamentos de desplazados.

La oficina de Naciones Unidas propuso varias medidas para atajar este problema, entre ellas el refuerzo de la protección de las escuelas, el uso de la rehabilitación por encima del castigo y una mayor rendición de cuentas de los traficantes de menores. EFE

