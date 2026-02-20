Irán dice que sería posible la cooperación en petróleo con EE.UU. si se firma un acuerdo

Teherán, 20 feb (EFE).- El ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, afirmó este viernes que existe la posibilidad de que Irán y Estados Unidos cooperen en el sector petrolero y gasístico del país persa si se cierra un acuerdo nuclear entre los dos rivales.

“Todo es posible”, respondió Paknejad a la pregunta de periodistas de si existía la posibilidad de que Irán y Estados Unidos cooperasen en el sector energético.

El ministro matizó que “no está claro que esa cooperación en petróleo y gas se pueda producir en estos momentos” dado que los dos países continúan negociando.

El pasado domingo el viceministro iraní de Exteriores y miembro del equipo negociador, Hamid Ganbari, ya apuntó a la posibilidad de la cooperación económica entre Irán si Estados Unidos y señaló a los sectores petrolero y minero como posibles intereses estadounidenses.

La República Islámica cuenta con las segundas mayores reservas mundiales conjuntas de petróleo y gas, pero requiere unas inversiones de 20.000 millones de dólares para poder explotarlas.

Irán y Estados Unidos reanudaron negociaciones nucleares el 6 de febrero en Omán y celebraron una segunda ronda el martes en Ginebra en la que se produjeron avances, pero aún se encuentran lejos de cerrar un acuerdo.

Las negociaciones se producen bajo la amenaza de una intervención militar de Estados Unidos en Irán que se ha acentuado después de que ayer el presidente, Donald Trump, afirmase que podría atacar el país persa en los próximos diez días si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Estados Unidos está realizando un gran despliegue militar en Oriente Medio con el envió a la zona del portaaviones U.S.S. Abraham Lincoln, destructores, cruceros, submarinos, aviones de combate y decenas de aviones cisterna de reabastecimiento.

Un segundo portaaviones, el U.S.S. Gerald R. Ford, se dirige además a la zona. EFE