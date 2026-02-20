Agencias

Ghana notifica a Togo que buscará arbitraje internacional por disputa en frontera marítima

Nairobi, 20 feb (EFE).- El Gobierno de Ghana notificó este viernes al de Togo que buscará un arbitraje internacional en la disputa que existe entre ambos países en su frontera marítima, después de ocho años de negociaciones bilaterales sin resultados.

"(Ghana) ha notificado formalmente al Gobierno de Togo su decisión de buscar arbitraje internacional para delimitar la frontera marítima entre ambos países en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM)", reza un comunicado del Gobierno ghanés publicado en su cuenta de la red social X.

El Ejecutivo de Accra justificó esta decisión para "evitar una mayor escalada", tras algunos incidentes que elevaron las tensiones entre ambos países.

Asimismo, explicó que se trata de una forma de promover una solución "amistosa y legal" a una disputa cuyo origen se encuentra en la búsqueda de petróleo en alta mar.

Entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 Togo detuvo dos buques sísmicos ghaneses que se encontraban recopilando datos de estas aguas.

Dicho incidente tuvo lugar poco después de que la Sala Especial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que opera bajo la autoridad de la CNUDM, dictase una sentencia vinculante sobre la frontera marítima entre Ghana y Costa de Marfil.

Ghana inició este procedimiento en 2014 tras una serie de desacuerdos en estos límites marítimos, en los que también hay yacimientos de petróleo. EFE

EFE

