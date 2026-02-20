Agencias

Gavi empieza a participar en las sesiones grupales

Barcelona, 20 feb (EFE).- El centrocampista Pablo Paez Gavira 'Gavi', que fue intervenido a finales septiembre de una lesión en el menisco de la rodilla derecha, ha vuelto este viernes a realizar parte de la sesión de entrenamiento con el grupo de trabajo.

Además, también han participado en la misma, por segundo día consecutivo, Pedri González y Marcus Rashford, que habían sido baja por diferentes lesiones.

El canario es baja desde el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, mientras que el inglés se lesionó durante el encuentro ante el Mallorca (7 febrero) y se ha perdido los partidos frente al Atlético de Madrid (Copa del Rey) y Girona (LaLiga).

Gavi, aunque continúa trabajando en su recuperación, ha dado un paso más en el mismo. El andaluz ha sido recibido por sus compañeros con el habitual pasillo de collejas con el que se da la bienvenida a un futbolista que ha regresado a los entrenamientos conjuntos.

El centrocampista fue intervenido el 23 de septiembre del año pasado para solventar, mediante una artroscopia, una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha, que tuvo que ser suturado para su preservación.

Aquel día se determinó el periodo de baja en torno a unos cinco meses, plazo que prácticamente se cumple ya. Sin embargo, Gavi tardará unos cuantos días más en poder estar al máximo nivel.

