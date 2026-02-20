FIBRA Prologis anuncia que Terrafina obtuvo autorización de la CNBV para la cancelación de la inscripción de sus CBFIs en el Registro Nacional de Valores

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), uno de los principales propietarios y operadores de inmuebles industriales clase A en México, informa que, con fecha 18 de febrero de 2026, Terrafina ("TERRA") (BMV: TERRA13), un fideicomiso subsidiario de Fibra Prologis, recibió de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV") el oficio mediante el cual se autoriza la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores (el "RNV") de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por Terrafina (los "CBFIs"). Lo anterior se efectuó de conformidad con las resoluciones adoptadas por la asamblea de tenedores de CBFIs de Terrafina celebrada el 1 de diciembre de 2025, en la cual sus tenedores aprobaron, entre otros asuntos, la cancelación de la inscripción de los CBFIs de Terrafina en el RNV.

Como consecuencia de la obtención de dicha autorización, Terrafina ha llevado a cabo el proceso del desliste de sus CBFIs en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la "BMV"), por lo que los CBFIs de Terrafina dejaron de cotizar en dicha bolsa de valores.

En este sentido, se informa al público inversionista que, en seguimiento a la divulgación realizada en la última oferta pública de adquisición de los CBFIs de Terrafina realizada por Fibra Prologis y que concluyó el 12 de noviembre de 2025 (la "OPA"), Fibra Prologis constituyó con fecha 16 de febrero de 2026 un fideicomiso de pago al cual aportó el efectivo necesario para que los tenedores de CBFIs de Terrafina que no hayan acudido a la OPA y que tengan interés de hacerlo puedan vender, durante un periodo de seis meses y al mismo precio ofrecido en dicha OPA (i.e. MXN$42.5 pesos por CBFI), los CBFIs de Terrafina que no hubieren sido adquiridos aún por Fibra Prologis.

Se hace del conocimiento del público inversionista que cualquier información adicional relacionada con este proceso podrá consultarse a través de los canales oficiales de comunicación de Fibra Prologis y/o de Terrafina.

PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es propietario y operador líder de inmuebles industriales clase A en México. Al 30 de septiembre de 2025, el portafolio de la compañía estaba compuesto por 515 propiedades de inversión, que en conjunto suman 87.0 millones de pies cuadrados (8.1 millones de metros cuadrados). Esto incluye 348 inmuebles logísticos y de manufactura ubicados en los 6 principales mercados industriales de México, con un Área Bruta Rentable (GLA) de 65.7 millones de pies cuadrados (6.1 millones de metros cuadrados), además de 167 edificios con 21.3 millones de pies cuadrados (2.0 millones de metros cuadrados) de activos no estratégicos en otros mercados.

DECLARACIONES A FUTURO

Las declaraciones contenidas en este comunicado que no sean hechos históricos son declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre la industria y los mercados en los que opera FIBRA Prologis, así como en las creencias y presunciones de la administración. Dichas declaraciones implican incertidumbres que podrían afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "pretende", "planea", "cree", "busca", "estima", y variaciones de dichas palabras, así como expresiones similares, están destinadas a identificar dichas declaraciones a futuro, que generalmente no son de carácter histórico. Todas las declaraciones que se refieren al desempeño operativo, eventos o desarrollos que se espera o anticipa que ocurran en el futuro constituyen declaraciones a futuro. Estas declaraciones no garantizan resultados futuros y conllevan riesgos, incertidumbres y presunciones difíciles de prever. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en las declaraciones a futuro se basan en supuestos razonables, no podemos asegurar que dichas expectativas se cumplan. Si bien creemos que las expectativas reflejadas en cualquier declaración a futuro se basan en suposiciones razonables, no podemos asegurar que dichas expectativas se alcanzarán y, por lo tanto, los resultados y desenlaces reales pueden diferir de manera sustancial de lo expresado o previsto en dichas declaraciones a futuro. Algunos de los factores que pueden afectar los resultados incluyen, entre otros: (i) las condiciones económicas nacionales, internacionales, regionales y locales, (ii) cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio, (iii) mayor competencia (prevista o no) por nuestras propiedades, (iv) riesgos asociados con adquisiciones, disposiciones y desarrollo de propiedades, (v) mantenimiento del estatus de fideicomiso de inversión en bienes raíces ("FIBRA") y su estructura fiscal, (vi) disponibilidad de financiamiento y capital, niveles de deuda y calificaciones crediticias, (vii) riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo riesgos de desastres naturales, y (ix) los factores adicionales mencionados en los informes presentados por FIBRA Prologis ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores bajo el apartado "Factores de Riesgo". FIBRA Prologis no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado. Ni la CNBV ni ninguna otra autoridad ha aprobado o desaprobado el contenido de este documento ni la veracidad, exactitud o suficiencia de la información aquí contenida.

