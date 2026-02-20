Agencias

Esposo de la Secretaria de Trabajo de EE.UU. es vetado tras denuncias de agresión sexual

Los Ángeles (EE.UU.), 19 feb (EFE).- El esposo de la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, fue vetado de la sede del Departamento después de que al menos dos empleadas denunciaran ante las autoridades haber sido víctimas de agresión sexual, según fuentes citadas este jueves por The New York Times.

Shawn DeRemer supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo, ubicado en la capital estadounidense, de acuerdo a dos fuentes familiarizadas con la decisión de impedir el ingreso del hombre, de 57 años, a las instalaciones.

Uno de los incidentes habría ocurrido el pasado 18 de diciembre y al parecer fue captado por las cámaras de seguridad. Las imágenes mostrarían al esposo de la secretaria abrazando a una mujer, explicaron las fuentes.

A esto se suma que la Policía Metropolitana de Washington presentó el mes pasado una denuncia sobre contacto sexual forzado ocurrido en diciembre en el Departamento de Trabajo, según un informe revisado por el periódico neoyorquino.

La acusación contra DeRemer, un anestesiólogo que tiene su práctica en Portland (Oregón), se descubrió en medio de una investigación de la Oficina del Inspector del Departamento de Trabajo por supuesta conducta indebida de la secretaria Chavez-DeRemer.

El inspector general está investigando si el jefe de gabinete de Chavez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright, incurrieron en fraude de viajes al organizar eventos profesionales para la secretaria como excusa para viajes personales, según reportó el mes pasado NBC.

Antes de ser secretaria de Trabajo, Chavez-DeRemer era representante a la Cámara por un distrito de Oregón, pero la republicana perdió el escaño en las elecciones de 2024. EFE

