Agencias

El sol peruano se deprecia un 0,47 % tras nombramiento de Balcázar como nuevo presidente

Guardar

Lima, 19 feb (EFE).- La cotización del sol peruano respecto al dólar estadounidense se situó este jueves en 3,364 soles, con una ligera depreciación del 0,47 % respecto a la víspera, cuando se cotizaba a 3,348, antes de que fuese nombrado como nuevo presidente interino el congresista izquierdista José María Balcázar.

La divisa peruana, que acumula una apreciación del 9,02 % respecto al dólar en los últimos doce meses, tuvo una afectación mínima luego de un nuevo cambio presidencial en Perú, el octavo en cerca de una década de crisis e inestabilidad política.

En su discurso tras ser investido presidente interino, Balcázar anunció su intención de mantener la política monetaria e independencia del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), y para escenificarlo se reunió este jueves con su presidente, Julio Velarde, quien lleva casi dos décadas al frente de la entidad.

El nuevo mandatario tiene la misión de dirigir el Gobierno de transición hasta el próximo 28 de julio, cuando entregará el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones que tendrán en el segundo trimestre de este año. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La hermana de Kim Jong Un valora que Corea del Sur reconozca la presencia de drones en la frontera

Kim Yo Jong advirtió sobre “terribles consecuencias” tras la entrada de vehículos aéreos no tripulados cerca de la línea divisoria, dejando claro que una situación similar no será tolerada y que Pyongyang aumentará el control en el límite intercoreano

La hermana de Kim Jong

La consultora Making Science ingresa un 36% más en 2025, hasta 373,5 millones, por el negocio internacional

El crecimiento impulsado por la expansión en mercados estratégicos internacionales, junto con el fortalecimiento en soluciones basadas en inteligencia artificial, permite a la firma consolida su posición global y mantener operaciones activas en múltiples países, según su avance de resultados

La consultora Making Science ingresa

Fúnez (PP) pregunta "qué está pasando" para que maten a mujeres con órdenes de protección: "Estamos fallando a todas"

La número dos de Sanidad y Educación del PP urge a revisar las medidas actuales tras el asesinato de una nueva víctima en Madrid, subraya la gravedad de los casos y aboga por estrategias más efectivas para proteger a quienes denuncian

Fúnez (PP) pregunta "qué está

Presidente hondureño reafirma compromiso con memoria histórica y contra el antisemitismo

Infobae

Santiago Peña aborda "desafíos de la región" con Marco Rubio y se reúne con Tony Blair

Infobae