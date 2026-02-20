Agencias

El PIB de EE.UU. creció un 0,4 % en último trimestre de 2025

Washington, 20 feb (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. creció en un 0,4 % en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al tercero, mientras que la economía estadounidense se expandió un 1,4 % a ritmo anualizado, lo que refleja una desaceleración después del aumento del 4,4 % registrado en el periodo anterior.

Según la estimación publicada este viernes por el Buró de Análisis Económico (BEA), el PIB estadounidense creció en conjunto un 2,2 % en 2025, una caída con respecto al incremento del 2,8 % del 2024. EFE

