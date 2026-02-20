Agencias

El Ejército de Israel mata a un palestino en un nuevo ataque en el norte de Gaza

El Ejército de Israel ha matado este viernes a un palestino en un nuevo ataque en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el hombre, identificado como Fadi Jalif, ha muerto en un ataque con un dron contra una tienda de campaña en el norte del enclave, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado sobre el suceso.

Por otra parte, el Ejército israelí ha anunciado la "eliminación de un terrorista" en el sur de la Franja. "Un terrorista cruzó la 'línea amarilla' en el sur de Gaza y se acercó a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), representando una amenaza inminente", ha manifestado.

"La Fuerza Aérea de Israel atacó y eliminó al terrorista para acabar con la amenaza", ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales, donde ha denunciado que lo sucedido supone "otra violación del alto el fuego".

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a más 610 los muertos por ataques de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego. Asimismo, cifró en 72.069 los muertos y 171.728 los heridos desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

