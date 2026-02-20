El canciller de Israel visitará Ecuador para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial

Quito, 19 feb (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anunció que el canciller de Israel, Gideon Saar, realizará próximamente una visita oficial al país para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial y fortalecer la cooperación bilateral, según dijo en una entrevista con el canal Teleamazonas.

La canciller calificó la visita como "un hito" en la relación entre ambos países y destacó que será "la primera vez que una autoridad de ese nivel llega a nuestro país".

Sommerfeld explicó que Saar mantendrá una reunión bilateral con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en la ciudad costera de Guayaquil, y que durante el encuentro se prevé la firma de un acuerdo económico que incluirá varios capítulos, entre ellos el inicio de negociaciones comerciales.

El objetivo, señaló, es facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado israelí y a su área de influencia regional.

Además, indicó que se suscribirá otro convenio con el Ministerio del Interior para profundizar la cooperación en materia de seguridad.

"Hay una agenda que se está trabajando en temas de seguridad", afirmó, al precisar que participan entidades competentes, así como sectores de defensa e inteligencia.

No obstante, la ministra subrayó que la relación bilateral no se limitará a ese ámbito.

"Israel es tecnología, innovación, nos puede transferir mucho conocimiento para hacer nuestra tierra más eficiente", sostuvo.

Recordó también que en la última visita oficial ecuatoriana a Israel se firmaron varios acuerdos y destacó la apertura de una oficina de innovación y comercio en Jerusalén, que trabaja junto con el sector público y privado.

"Lo que queremos es transferir la tecnología. No solo es un tema de seguridad sino también comercial, económico y de competitividad, incorporando ese conocimiento de su ecosistema de innovación", añadió. EFE