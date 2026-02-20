Agencias

El canciller de Israel visitará Ecuador para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial

Guardar

Quito, 19 feb (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anunció que el canciller de Israel, Gideon Saar, realizará próximamente una visita oficial al país para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial y fortalecer la cooperación bilateral, según dijo en una entrevista con el canal Teleamazonas.

La canciller calificó la visita como "un hito" en la relación entre ambos países y destacó que será "la primera vez que una autoridad de ese nivel llega a nuestro país".

Sommerfeld explicó que Saar mantendrá una reunión bilateral con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en la ciudad costera de Guayaquil, y que durante el encuentro se prevé la firma de un acuerdo económico que incluirá varios capítulos, entre ellos el inicio de negociaciones comerciales.

El objetivo, señaló, es facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado israelí y a su área de influencia regional.

Además, indicó que se suscribirá otro convenio con el Ministerio del Interior para profundizar la cooperación en materia de seguridad.

"Hay una agenda que se está trabajando en temas de seguridad", afirmó, al precisar que participan entidades competentes, así como sectores de defensa e inteligencia.

No obstante, la ministra subrayó que la relación bilateral no se limitará a ese ámbito.

"Israel es tecnología, innovación, nos puede transferir mucho conocimiento para hacer nuestra tierra más eficiente", sostuvo.

Recordó también que en la última visita oficial ecuatoriana a Israel se firmaron varios acuerdos y destacó la apertura de una oficina de innovación y comercio en Jerusalén, que trabaja junto con el sector público y privado.

"Lo que queremos es transferir la tecnología. No solo es un tema de seguridad sino también comercial, económico y de competitividad, incorporando ese conocimiento de su ecosistema de innovación", añadió. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Viva Suecia arranca la gira de 'Hecho en tiempos de paz' con 10 fechas agotadas

Con localidades vendidas en tiempo récord, la banda murciana inicia su recorrido nacional e internacional, sumando fechas en Valladolid, Valencia, Madrid y Ciudad de México, y reservando su cita más multitudinaria en Murcia tras lograr disco de oro

Viva Suecia arranca la gira

Gemini incorpora Lyria 3 en Gemini para generar pistas musicales de 30 segundos con IA a partir de texto e imágenes

Usuarios de la versión beta ahora pueden crear canciones breves utilizando inteligencia artificial, personalizando sonido y portada mediante comandos escritos o imágenes y editando detalles como voz, idioma e instrumentos, según ha detallado Google en su blog oficial

Gemini incorpora Lyria 3 en

El FC Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Real Madrid en la vuelta de cuartos de la Champions Femenina

Más de mil días después, el conjunto catalán regresa al renovado recinto para luchar por un pase crucial en Europa, buscando llenar las gradas y reafirmar su papel de referente mundial ante el eterno rival, según el club

Infobae

Kim Jong Un desvela una batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y ensalza el poderío de Corea del Norte

Con la ceremonia de presentación de un nuevo sistema militar en Pyongyang y calificado como “el armamento de ataque intensivo más poderoso del mundo”, el dirigente norcoreano pretende demostrar avances en tecnología y consolidar la defensa del país ante rivales externos

Kim Jong Un desvela una

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Uber invertirá en instalaciones adaptables en urbes clave de Estados Unidos para optimizar la carga de eléctricos autónomos, incorporar energías limpias y reforzar la red contra crisis energéticas, utilizando inteligencia artificial y colaboraciones con proveedores tecnológicos, informó Bloomberg

Uber gastará 84,6 millones de