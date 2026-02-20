El análisis del ADN de un león provoca una histórica condena en Zimbabue contra furtivos

Nairobi, 20 feb (EFE).- El análisis forense del ADN de un león provocó una "histórica condena" en Zimbabue contra cazadores furtivos por matanza ilegal y tráfico de animales, según informó este viernes la ONG Traffic, que calificó la sentencia de "gran avance" en la lucha contra este tipo de delitos.

"Por primera vez en el mundo, se ha utilizado el análisis forense del ADN para lograr una condena penal por la matanza ilegal y el tráfico de un león", explicó la organización en un comunicado.

La prueba consistió en analizar partes traficadas de un león, que resultaron ser genéticamente compatibles con las de un ejemplar macho conocido previamente, pues llevaba un collar con radioemisor, lo que proporcionó a los fiscales una "evidencia científica irrefutable" y condujo a penas de 24 meses de prisión para los responsables.

Su importancia radica en que la mera posesión de partes de este tipo de animales no siempre prueba que se haya cometido un delito, y estos casos suelen fracasar si no se cuenta con pruebas claras que relacionen los restos del felino con un caso de matanza ilegal.

"Esta condena es mucho más que un simple éxito: representa un cambio radical en la forma en que se investigan y procesan los delitos contra la vida silvestre", declaró el director ejecutivo de Traffic, Richard Scobey.

El león fue cazado de forma furtiva cerca de las cataratas Victoria en 2024, un delito que inicialmente "parecía difícil de probar", tal y como había ocurrido previamente con otros casos.

Sin embargo, un grupo de científicos del laboratorio del servicio de preservación de vida silvestre de Zimbabue, Victoria Falls Wildlife Trust, con el apoyo de ONG como Traffic y Trace, aplicó una técnica de perfil genético recientemente desarrollada para generar un perfil completo de ADN a partir de las partes del león incautadas.

Este perfil se comparó con el material genético del león cazado furtivamente, y se verificó de forma independiente con una base de datos genética nacional.

"Este avance representa más que un logro científico; encarna nuestra determinación de proteger la biodiversidad para las generaciones futuras", señaló Victoria Falls Wildlife Trust.

Los huesos de león suelen traficarse para la fabricación de adornos, bisutería y otros usos tradicionales.

Las cadenas globales de suministro de especies silvestres se han expandido "significativamente" en volumen, valor y comercio durante las últimas décadas, lo que ejerce una alta presión sobre los ecosistemas y las especies del planeta, según Traffic.

Este comercio ilegal es una de las actividades delictivas "más rentables" y casi todos los países del mundo participan en el mismo, al tiempo que el tráfico de animales salvajes alcanza los 23.000 millones de dólares (unos 19.000 millones euros) anuales. EFE