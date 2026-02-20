Agencias

Dos adolescentes rusos, condenados a hasta siete años de prisión por incendiar un bosque

Moscú, 20 feb (EFE).- La Justicia rusa condenó este viernes a hasta siete años de prisión a dos adolescentes de 16 años por incendiar un bosque cerca del lago Baikal, en el interior de Rusia, a petición de la inteligencia ucraniana.

Uno de ellos fue condenado a seis años y medio, mientras que el otro a siete.

Según la investigación de la Fiscalía que cita TASS, uno de los niños, de 16 años, residente de la región de Chitá, contactó con un desconocido que le ofreció una remuneración monetaria (entre unos 1.200 y 2.000 dólares) a cambio de incendiar determinadas instalaciones en Rusia.

Aprovechando la difícil situación de los incendios forestales en la región, el curador, al que vinculan con la inteligencia ucraniana, le ordenó incendiar un bosque.

El adolescente compartió las instrucciones con otro joven, tras lo cual compraron juntos gasolina y encendedores, fueron a un bosque y cometieron el delito.

Grabaron sus acciones en vídeo para justificarse ante el contacto ucraniano, sin embargo no recibieron ningún pago.

Los chicos se hicieron pasar por voluntarios para ayudar a extinguir incendios, cuando realmente los provocaban.

Entre el 20 y el 25 de junio provocaron cuatro incendios, de acuerdo con la investigación. EFE

