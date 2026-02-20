Agencias

Detenido un periodista turco de la TV alemana DW por "insultos al presidente" en redes

Estambul, 20 feb (EFE).- El periodista turco Alican Uludag, veterano reportero y corresponsal de la cadena pública alemana 'Deutsche Welle' (DW) en Ankara, fue detenido anoche en su domicilio y comparece este viernes ante un tribunal de Estambul acusado de "insultos al presidente" y de "difundir información engañosa".

"Alican Uludag es periodista. No aceptamos que se criminalice a nuestro compañero de oficio", señala un comunicado de MLSA, una asociación turca a favor de la libertad de prensa, con motivo de una manifestación de apoyo de varias decenas de periodistas ante los juzgados centrales de Estambul.

"Detenerlo en su casa y tratarlo como un criminal cuando no hay sospechas de huida es inaceptable", subraya la nota, que exige la inmediata puesta en libertad del reportero.

Uludag fue detenido en la noche del jueves en su domicilio en Ankara por un contingente de 30 policías, algo que es "un grave ataque contra la libertad de prensa y un abierto desafío a la prensa libre", escribió en la red X Burhanettin Bulut, vicepresidente del partido CHP, el mayor de la oposición.

El periodista está acusado de "insultos al presidente" y "difusión de información engañosa" por un mensaje en la red X, escrito en diciembre de 2024, en el que criticaba la puesta en libertad de seis personas acusadas de estar involucradas en el atentado yihadista contra el aeropuerto de Estambul en 2016.

Además, hace diez días, la Fiscalía abrió una investigación contra el reportero por otro mensaje, en el que atribuía al Gobierno turco responsabilidades en el derrumbe de un edificio en Estambul durante unas obras de metro, que causó la muerte de varias personas.

Los tribunales turcos envían con frecuencia a prisión preventiva a personas acusadas por mensajes en redes sociales, algo muy criticado por defensores de los derechos humanos. EFE

