Bruselas evita valorar la petición de España sobre Delcy Rodríguez pero no descarta retirarle las sanciones

La Comisión Europea ha manifestado su disposición a considerar todas las herramientas bajo su alcance para facilitar una transición democrática en Venezuela, sin cerrar la puerta a eventuales ajustes en su política de sanciones. Según informó la agencia Europa Press, el portavoz de Exteriores de la Comisión, Anouar El Anouni, señaló que no corresponde anticipar decisiones concretas sobre posibles cambios, ni confirmar ni desmentir acciones resultantes de la propuesta presentada por el Gobierno español, que demanda la retirada de las sanciones contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

En una comparecencia ante la prensa previa a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, El Anouni evitó comprometerse respecto a la solicitud de España, que busca que los Veintisiete reconsideren las medidas restrictivas actuales tras la aprobación de una amnistía para presos políticos en el país latinoamericano. De acuerdo con Europa Press, el portavoz comunitario insistió en que las restricciones individuales o económicas impuestas por la UE no representan un objetivo en sí mismas, sino que persiguen el fin de impulsar procesos de diálogo y cambio democrático.

Actualmente, la Unión Europea mantiene sanciones contra sesenta y nueve personas identificadas como responsables de la erosión de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, entre las que se incluye Delcy Rodríguez. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro no figura en ese listado, de igual modo que tampoco lo hace el presidente ruso, Vladimir Putin, según puntualizó Europa Press. El portavoz de la Comisión reiteró que la institución está abierta a utilizar todas las opciones a su disposición, dentro de su marco competencial, para contribuir a una transición política en Venezuela, sin adelantar valoraciones sobre la solicitud española.

La propuesta de flexibilizar sanciones llega después de que, el jueves anterior, la Asamblea Nacional venezolana aprobara por unanimidad una ley de amnistía para presos políticos. Desde Barcelona, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó que planteará a sus homólogos comunitarios el levantamiento de las sanciones contra Rodríguez. Según consignó Europa Press, Albares argumentó la necesidad de que la Unión Europea envíe una señal positiva ante lo que calificó como avances democráticos en Venezuela, subrayando que las sanciones funcionan como un instrumento para fomentar el diálogo y la evolución pacífica.

El ministro español ya había avanzado, previo a la reciente aprobación de la amnistía, que ante pasos positivos del ejecutivo venezolano pediría excluir a Delcy Rodríguez del grupo de sancionados. Albares recordó la exclusión de Maduro del listado de la UE, así como la de Putin, al destacar que las restricciones se dirigen a responsables concretos y no suponen un castigo generalizado. Europa Press detalló que la solicitud formal de España se discutirá en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, después de la inclusión oficial de un punto específico sobre la situación venezolana a instancias del Ejecutivo español.

Fuentes diplomáticas citadas por Europa Press confirmaron que España solicitó introducir la situación de Venezuela en el orden del día durante una reunión preparatoria del Consejo. El Gobierno de España defiende que la decisión de levantar sanciones en respuesta a la reciente ley de amnistía podría reforzar un proceso de distensión y diálogo, en la línea de las prioridades marcadas por la diplomacia comunitaria en relación con la crisis venezolana.

La política de sanciones de la Unión Europea se actualiza periódicamente en función de la evolución de la situación política en los países afectados. La inclusión de nombres y la retirada o imposición de restricciones responde a evaluaciones individuales sobre la implicación de personas en actos considerados contrarios a principios democráticos. El listado vigente incluye figuras señaladas por el propio bloque como responsables directos de medidas que debilitan la institucionalidad democrática y la protección de derechos fundamentales.

Las sanciones de la Unión Europea normalmente abarcan prohibiciones de viaje, congelación de activos y restricciones a la prestación de servicios financieros con personas señaladas. El bloque comunitario mantiene que estas medidas no deben impactar de forma negativa a la población civil ni interrumpir la llegada de ayuda humanitaria. La revisión de expedientes y posibles modificaciones requiere consenso entre los estados miembros, y suele estar sujeta a análisis políticos sobre los avances o retrocesos en el terreno.

El diálogo alrededor de la situación venezolana y el papel de actores señalados en el esquema de sanciones refleja la complejidad del escenario político en el país sudamericano. Según recopiló Europa Press, la Unión Europea sigue atenta a las disposiciones tomadas por las autoridades venezolanas y sostiene la necesidad de mantener flexibilidad táctica para acompañar cualquier apertura hacia la restauración de garantías democráticas, sin que ello implique renunciar a la presión sobre quienes el bloque considera responsables de violaciones o retrocesos en materia de derechos y normas políticas.

El caso de Delcy Rodríguez figura como uno de los principales puntos de fricción en las actuales negociaciones dentro de la UE. Las posturas divergentes entre gobiernos europeos, la evolución de los acontecimientos en Venezuela y las presiones diplomáticas ejercidas por distintos actores internacionales contribuyen a definir las alternativas que debatirá el Consejo de Asuntos Exteriores en próximos encuentros, según reportó Europa Press.