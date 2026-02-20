Bordalás, técnico del Getafe, sobre la sanción a Almeyda: "Es posible que sea exagerada"

Getafe (Madrid), 20 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, opinó este viernes en una rueda de prensa sobre la sanción de siete encuentros que tendrá que cumplir el técnico argentino del Sevilla Matías Almeyda, y dijo que posiblemente sea exagerada.

El conjunto azulón se enfrentará este domingo al Sevilla. En el banquillo visitante no estará Almeyda, sancionado tras su expulsión ante el Alavés "por protestar al árbitro, no dirigirse al vestuario después de ser expulsado, actitudes de menosprecio hacía los árbitros y conducta contraría al buen orden".

"Ahora no estoy para opinar de ese tema. Está claro que no me gusta que sancionen a los entrenadores. En este caso, a un compañero y más con esa cantidad de partidos. Me gustaría que estuviera en el banquillo pasado mañana. Es posible que sea exagerado sin haber visto las imágenes. Estamos hablando de muchos partidos. Pero vuelvo a repetir, no puedo opinar porque no sé el contexto, ni el momento ni lo que ocurrió allí realmente", aseguró.

"Lo que sí sé que puedo decir es que tengo el máximo respeto a todos los compañeros de profesión, en este caso Almeyda. Al final son momentos. No puedo enjuiciar porque no vi las imágenes y en ese momento no estaba en ese partido. No puedo decir. Pero pasado mañana nos enfrentamos a un gran rival como es el Sevilla. Un rival directo en estos momentos. Si nos ganan nos igualan a puntos. Es un equipo que compite siempre", agregó.

En el contexto de las declaraciones del defensa del Villarreal Pau Navarro, que tras el choque del pasado fin de semana contra el Getafe criticó el estilo del equipo de Bordalás y la permisividad de los árbitros, contestó a una pregunta sobre las críticas que recibe en ocasiones el cuadro madrileño.

"No creo que se infravalore. Todo lo contrario. Creo que se pone en valor y si no fuera así no se hablaría del Getafe. Se habla mucho del Getafe porque se le valora, se le tiene en cuenta a veces con menos armas que otros rivales y somos capaces de sacar resultados. Si se pone en valor", manifestó.

"Muchas veces se habla por la frustración. Uno debe mirarse al espejo antes de enjuiciar a los rivales. Hay que respetar a todo el mundo como lo hacemos nosotros. Ese es el mensaje que le doy a los jugadores cada día. Hay que respetar a los rivales porque todo el mundo quiere ganar".

Sobre las declaraciones concretas de Navarro, no quiso opinar porque "forman parte del pasado" y dejó claro que su energía está únicamente puesta en el choque frente al Sevilla que, a su juicio, "va a ser tremendamente complicado".

"No podemos bajar ni un ápice el nivel de intensidad, atención y exigencia. No hemos hecho absolutamente nada. Venimos de una dinámica buena, de haber sacado puntos y buenos resultados. Eso no ayuda. Cada partido es distinto y ellos han competido siempre. Tienen una gran plantilla y muchas alternativas".

Asimismo, analizó a algunos de sus jugadores. Uno de ellos, Djené Dakonam, jugó en el centro del campo la pasada jornada y alabó al zaguero togolés, de quien dijo que no solo "jugó un partidazo contra el Villarreal, sino que también lo hizo en Vitoria" y que "es un jugador de equipo fantástico".

Sobre Juan Iglesias, que ha firmado varios partidos a gran nivel a pierna cambiada en el lateral izquierda, declaró que es "un jugador de equipo fantástico" y un profesional "como la copa de un pino" que es capaz de adaptarse a diferentes posiciones como lateral derecho, izquierdo, central o extremo.

"Seguro que mañana lo pongo de delantero y lo hace bien. Siempre es un notable y es un jugador increíble. Le tengo un cariño especial, le ha dado mucho al Getafe estos años y ojalá el Getafe lo valore en su justa medida porque es un jugador fantástico".

Respecto a los fichajes del mercado de invierno (Martín Satriano, Sebastián Boselli, Zaid Romero, Luis Vázquez y Veljko Birmancevic), reconoció que todos han "venido bien "al Getafe porque con su llegada su equipo ha experimentado "una mejora notable".

"No solamente en cuanto a resultados, sino en cuanto a sensaciones y juego. Vienen con mucha ilusión. Estoy muy contento. Sobre todo por el compromiso, porque vienen con la ilusión de aportar, de crecer, de mejorar y de ayudar sobre todo al Getafe. Es muy importante y seguro que su nivel irá mejorando con el transcurso de las semanas", declaró.

"Todo requiere un periodo de adaptación y ellos obviamente no están en el nivel máximo. Yo creo que todavía pueden ayudar más y es muy buena noticia. Y la dupla Arambarri Satriano... los uruguayos son jugadores muy competitivos. Todos los que he tenido a lo largo de mi carrera, son jugadores súper competitivos. Quieren ganar y eso es bueno para el equipo".

Sobre si el Getafe puede aspirar a jugar en Europa, indicó que aunque siempre hay que tener optimismo, siempre hay que tener los pies en el suelo porque la competición es larga y cualquier equipo puede ganar.

"Tenemos que tener mucha humildad. Los elogios debilitan. Esta semana es muy importante. Ha habido muchos elogios porque conseguimos ganar al Villarreal. Son tres puntos y pasado mañana tenemos tres puntos en juego mucho más importantes que los tres puntos últimos. Máxima humildad, tenemos que dar el máximo si queremos estar cerca de poder ganar al Sevilla".

Por último, preguntado por su futuro en el Getafe, señaló que no piensa más allá del siguiente partido ni en el futuro: "Intento disfrutar del día a día, de mi profesión a la que amo. Soy un privilegiado de poder estar en una de las mejores ligas del mundo y poder competir. No sabemos lo que nos depara el futuro, intento dar alegrías a nuestra afición", finalizó.