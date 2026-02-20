Amine Kessaci: "Lo que es duro es enterrar a dos hermanos, no vivir con escolta policial"

Antonio Torres del Cerro

Marsella (Francia), 20 feb (EFE).- Con solo 22 años y con dos policías pegados a él en todo momento, el activista antidrogas Amine Kessaci no tiene una vida como la de un joven de su edad. Pero el político ecologista, candidato en las listas electorales para las municipales del 15 y 22 de marzo en Marsella, relativiza: "Lo que es duro es enterrar a dos hermanos, no vivir con escolta policial".

"Lo que es duro es enterrar a dos hermanos, lo que es duro es tener a dos hermanos que han muerto por culpa de los narcotraficantes. Eso sí que es duro. Tener a dos policías conmigo no es, desde luego, lo más complicado del mundo", declaró Kessaci, flanqueado durante la entrevista con EFE por dos agentes -ambos con el rostro cubierto en todo momento-.

El azote de los narcotraficantes en Marsella, criado en uno de los barrios más problemáticos de la ciudad en el seno de una familia de origen argelino, perdió en 2020 a su hermano mayor, Brahim, y en noviembre de 2025, a Mehdi, de 20 años. El asesinato a balazos de este último fue especialmente impactante porque no tenía nada que ver con las redes de narcotraficantes.

Las autoridades lo consideraron un asesinato de intimidación y un desafío al Estado francés inédito en el contexto de la lucha contra las drogas.

"Mis dos hermanos son la brújula que me guía", afirmó el político del partido Ecologista, con cierto pudor a la hora de hablar de su vida personal.

Tras la muerte de Mehdi, Amine Kessaci, quien ya portaba chaleco antibalas, ha visto su protección policial aún más reforzada. Desde entonces, sustos no le han faltado. El pasado 5 de febrero, mientras asistía a un mitin en la vecina Aix-en-Provence, tuvo que ser evacuado ante un "riesgo inminente" de ataque contra él.

Pero Kessaci no se amilanó y aceptó integrar las listas electorales para la alcaldía de Marsella, la segunda ciudad francesa en población, en una posición aún por determinar.

Y lo hizo dentro de la coalición progresista 'Primavera marsellesa', liderada por el antiguo socialista y alcalde saliente Benoit Payan y cuyo principal competidor es Franck Allisio, de la ultraderecha de Marine Le Pen.

De este modo, Kessaci, quien se hizo conocido en 2020 con su asociación antidroga 'Conscience', intentará de nuevo entrar en la vida institucional del país, tras haber estado cerca de ser diputado nacional en las legislativas anticipadas de 2024.

"Soy consciente de los límites del mundo asociativo, por eso creo que las respuestas han de ser políticas", abogó.

Ante el narcotráfico, que históricamente ha afectado a Marsella especialmente, pero que actualmente ha penetrado en buena parte de Francia, Kessaci demanda "un enfoque global".

"No podemos tener una respuesta basada únicamente en la seguridad o en lo puramente represivo frente al narcotráfico. Debe ser tratado de forma transversal: con escuelas, con servicios públicos, con alimentación, con empleo, con educación y con transporte", juzgó.

Considerada una de las ciudades europeas más golpeadas por los narcocrímenes -con un pico de 49 muertes registrado en 2023 por la guerra de bandas rivales DZ Mafia y Yoda-, Marsella es un vivero para los traficantes, quienes reclutan a un público especialmente joven, muchas veces menor de edad.

"Quieren atraer su mano de obra, les prometen una vida mejor, más dinero y también sentirse útiles, por eso la respuesta tiene que ser transversal", ahondó.

Otro de los ejes en los que, según el ecologista, ha de reposar una política antidrogas en Francia es la UE.

"Cuando se cierren acuerdos de libre comercio con países como Emiratos Árabes Unidos o Tailandia, Europa debe exigir de esos países que acepten solicitudes de extradición de los líderes narcos que estén en esos países", alegó.

"Viven muy bien del dinero de la droga (...) Por eso, hay que trabajar en una oficina antiestupefacientes en el ámbito europeo para coordinar, por ejemplo, los servicios de policía españoles y franceses, los franceses con los italianos", juzgó.

Kessaci lamentó que los narcotraficantes sí que estén bien organizados y sepan "cómo ofrecer una respuesta coordinada, por ejemplo a la hora de blanquear capitales". EFE

