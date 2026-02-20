Álvaro Arbeloa: "No podemos acusar a Vinícius, la víctima, de provocador"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que "es injustificable acusar a la víctima de provocador" como hizo el pasado martes el técnico del Benfica, José Mourinho, con Vinícius tras el presunto incidente racista sufrido en el Estádio da Luz, y ha reconocido que "ningún título o victoria" le haría sentir "más orgulloso" de lo que se sintió ese día con la reacción de sus jugadores.

"No estoy aquí para opinar de las reflexiones de nadie, cada uno es libre de dar su opinión. Vinícius Jr. marcó un auténtico golazo en un campo fantástico y celebró el gol como hemos visto cientos y cientos de veces celebrar a muchos futbolistas a lo largo de la historia, sin importar su condición ni color de piel. No podemos poner a la víctima como provocador, no lo vamos a permitir. Creo que es injustificable acusar a la víctima de provocador. Nada de lo que ha hecho Vinícius Jr. en un campo de fútbol justifica un acto racista", declaró en rueda de prensa previa al partido ante Osasuna en El Sadar.

Además, confesó que el brasileño ha estado "triste y muy indignado" por lo que pasó el martes. "Es un acto racista que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más. Es un acto que no tiene cabida ni en el deporte ni en nuestra sociedad y tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar y seguir luchando contra esta lacra que es el racismo", dijo. "Ahora está en manos de la UEFA. Ellos son los primeros que llevan haciendo una grandísima lucha contra el racismo muchísimos años y tienen la oportunidad perfecta para demostrar que esa lucha no son sólo palabras, para castigar un acto como el que vivimos el otro día y para no permitir que vuelva a suceder", recalcó.

"Lo realmente importante es luchar contra actos como el que vivimos el otro día. Es una situación inaceptable, que no vamos ni a permitir ni a tolerar y no queremos que vuelva a ocurrir. Y por supuesto, nos van a tener enfrente. Quiero ser muy claro, máxime cuando se trata de un compañero de profesión, es un acto que no queremos que vuelva a ocurrir en un campo de fútbol, y que nada, absolutamente nada, justifica un acto racista", prosiguió.

El técnico madridista recalcó que debe haber "una sanción y un castigo". "Tenemos una oportunidad muy buena para marcar un antes y un después en el mundo del fútbol. Tendrán que ser la UEFA y los diferentes organismos, pero también nosotros cómo reaccionamos como sociedad ante un acto así. Sabemos la pasión que levanta el fútbol, pero hay cosas que son intolerables, y lo que vivimos el pasado martes lo es", afirmó.

"Todo el mundo vio lo que pasó el martes. Todos estuvimos viendo el partido y vimos lo que pasó en la segunda parte, y eso es lo realmente importante. No podemos desviar el tema y estamos ante una grandísima oportunidad para tomar medidas y que no vuelva a ocurrir esto en un campo de fútbol", insistió.

Además, aseguró que Vinícius fue "muy valiente" al saltar de nuevo al campo tras lo ocurrido. "No me puedo poner en su situación. Todos recibimos insultos desgraciadamente en el mundo de fútbol, pero a mí nunca me han insultado por mi color de piel, no sé si sería capaz de aguantar lo que está aguantando Vinícius. No es la primera vez, esperamos que sí la última, pero hay que ser muy valiente y tener mucho coraje para volver a jugar como hizo el otro día. Vamos a estar a su lado defendiéndole y junto a él", expresó.

En este sentido, reconoció que hubiesen abandonado el terreno de juego si el brasileño lo hubiese querido. "Fue decisión de Vinícius volver al campo y seguir jugando. Si Vinícius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos para atrás, uno detrás de otro. Hay algo que le he dicho a los jugadores, que es que no hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. Cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento, cómo siguieron jugando y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos. No hay nada que me haga sentir más orgulloso que ver un equipo unido, que ver un equipo que protege a un compañero. Están así de unidos y luchan todos juntos", subrayó.

"NO PODEMOS DEJAR DE PISAR EL ACELERADOR SI QUEREMOS GANAR"

Por otra parte, sobre Osasuna, recordó que lleva "dos meses sin perder en su campo". "Es un equipo que llega en una grandísima dinámica y todos sabemos lo complicado que es siempre El Sadar para el Real Madrid. Yo lo he vivido también, creo que solo he ganado una vez de las muchas veces que he visitado Pamplona. Somos muy conscientes de la dura batalla que tenemos mañana por delante, la dificultad del partido, del nivel del rival, del gran trabajo que está haciendo el entrenador y vamos a prepararlo de la mejor manera, sabiendo que los tres puntos de mañana son importantísimos", indicó.

"Tenemos mañana una visita complicadísima, como creo que la van a ser todas de aquí a final de Liga, así que nuestro único objetivo es seguir trabajando, seguir manteniendo el foco, no relajarnos, ser conscientes de que para ganar todos y cada uno de los partidos que tenemos por delante vamos a tener que dar el 100%. No somos un equipo que pueda dejar de pisar el acelerador si queremos ganar. Hay que seguir trabajando, que queda mucho", continuó.

Sobre la rodilla de Kylian Mbappé, desveló que está "mucho mejor, muy bien". "Evidentemente, es algo que no ha desaparecido del todo, pero cada día se encuentra con mejores sensaciones", dijo, antes de desear la recuperación de Jude Bellingham. "Si pudiera dar un brazo para que Jude estuviera sano y poder contar con él mañana, lo daría sin pensarlo ni medio segundo. Es uno de los mejores jugadores del mundo, un líder, un ejemplo para todos. Es una baja muy sensible. Lo que me da felicidad es que seamos capaces de competir y de jugar sin un jugador como Bellingham; habla mucho y muy bien de nuestra plantilla. Si tuviese la poción de Panoramix para recuperarle, ahora mismo. Cero dudas con Jude Bellingham, todo lo contrario", advirtió.

Respecto a Trent Alexander-Arnold, explicó que "salta a la vista lo que tiene de especial". "Ya no solo la precisión, sino la tensión con la que da los pases y, sobre todo, que no necesita ni mucho tiempo ni mucho espacio para cargar un pase que muchas veces es de 60-70 metros, que siempre va con ventaja para nuestros delanteros. Es algo en lo que insistimos mucho, lo importante que es poner a correr tanto a Vínicius como a Kylian Mbappé. Está haciéndolo fantásticamente bien; después de volver de un parón no es fácil volver a este nivel. Es un jugador que se ajusta muy bien a lo que necesitamos dentro del equipo", manifestó.

Por último, Arbeloa recordó que es el rendimiento de los jugadores el que "los va poniendo en el campo y los va manteniendo". "Ahora mismo están respondiendo todos los jugadores muy bien. Queremos que cada día se vea un crecimiento en el equipo, en el nivel colectivo, en el nivel individual, eso es por lo que trabajamos. Vamos a seguir para que ese rendimiento llegue por parte de todos los jugadores, porque quedan muchísimas jornadas. Esto no va solo de 11 jugadores, va de 25 que trabajan todos los días, preparamos los partidos con los 25 y todo lo bueno que estamos viendo ahora es gracias al trabajo de los 25", finalizó.