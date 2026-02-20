Agencias

Alemania ve la amnistía en Venezuela "sólo como un paso en la dirección correcta)

Berlín, 20 feb (EFE).- El Gobierno alemán considera que la ley de amnistía en Venezuela sólo puede ser vista como "un paso en la dirección correcta" y que ahora es importante que éste se implemente para que todos los presos políticos queden en libertad y reclamó además una transición democrática para que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro.

"La ley de amnistía sólo puede considerarse como un paso en la dirección correcta. Ahora tendrá que venir su implementación para que los presos políticos realmente queden en libertad", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Josef Hinterseher.

"Creemos además que Venezuela necesita una transición democrática. Es importante que los venezolanos puedan decidir libremente sobre su futuro lo que ha no ocurrido en el pasado", añadió.

Hinterseher dijo además que la puesta en libertad de algunos presos políticos en las últimas semanas es vista por Alemania y por la UE como "una buena señal".EFE

