Al menos siete muertos por deslizamientos de tierra tras las intensas lluvias en Filipinas

Bangkok, 20 feb (EFE).- Al menos siete personas murieron en Filipinas al quedar atrapadas bajo el lodo debido a deslizamientos de tierra registrados en varias zonas de la región de Davao, en la sureña isla de Mindanao, según informaron este viernes las autoridades del archipiélago.

Un padre y sus dos hijos perdieron la vida mientras dormían en la localidad de Monyako, después de que un alud cayera sobre su casa en una zona montañosa de Davao durante la noche del jueves, indicó el ayuntamiento en Facebook.

Asimismo, una familia de cuatro integrantes quedó atrapada bajo escombros en Barangay Central, donde se produjo otro de los once deslizamientos computados por las autoridades de Davao, donde viven más de cinco millones de personas.

Los gobiernos locales han recomendado a los habitantes de zonas montañosas o cercanas a ríos "mantenerse alerta y preparados" y abandonar sus hogares si las autoridades lo ordenan, según reseña la estatal Agencia Filipinas de Noticias (PNA).

Además de socorristas, se han desplegado cientos de militares en la región para ayudar a los afectados y en la limpieza de las vías, mientras continúan las lluvias que dejan 53 incidentes de inundación y poco más de 1.100 personas pernoctando en refugios.

A mediados de enero, un deslizamiento de tierra en un vertedero de la ciudad de Cebú (centro-sur del país) dejó al menos 32 muertos y decenas de heridos. EFE

