111-126. Los Pistons dan otro golpe de autoridad y conquistan el Madison Square Garden

Jan Téllez Asensio

Nueva York (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Los Detroit Pistons dieron otro golpe de autoridad en el Este y conquistaron este jueves el Madison Square Garden con una victoria por 111-126 ante los New York Knicks en la vuelta de la temporada regular de la NBA tras el parón por el 'All-Star'.

Cade Cunningham, que venía de alzarse con la corona del 'All Star' en el equipo Estrellas, brilló con luz propia y lideró a los Pistons en su victoria, logrando con 42 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes (doble-doble).

Cunningham no anotaba tantos puntos desde noviembre, también en otra victoria de prestigio en Boston.

Más allá de su estrella, todo el equipo de Detroit firmó un gran partido sobre el parqué del Madison Square Garden, con una exhibición de juego coral, atención al rebote, coordinación en ataque y situaciones de tiros limpios.

Desde que los New York Knicks eliminaran a los Pistons en los 'play-offs' del Este la temporada pasada, la franquicia de Detroit les ha batido en las cuatro ocasiones en las que se han vuelto a enfrentar.

Los Knicks, que venían de atropellar 89-138 a los 76ers con 26 puntos del puertorriqueño José Alvarado en la que fue la victoria a domicilio más amplia de la historia de la franquicia, suma ahora su tercera derrota en los últimos cinco partidos.

Detroit se llevó un partido inicialmente muy igualado. Pese a que estuvo por delante a partir del séptimo minuto de encuentro y ya no volvió a soltar el mando, no consiguió despegarse de los Knicks hasta el tercer cuarto.

Tras una primera mitad muy disputada en la que cada rebote, cada robo y cada canasta era crucial, en los últimos minutos antes de vestuarios fue cuando el equipo de Detroit pudo acumular por primera vez una ventaja de dos cifras que salvaguardar.

En la segunda mitad, los Pistons supieron defender ese tesoro de forma más holgada. Gracias al 79-90 con el que empezaron el último cuarto, la franquicia de Detroit gestionó cómodamente el final del duelo, que finalizó 111-126.

Pese a que al final consiguieron maquillar el dato, la poca efectividad desde la línea de tres fue lo que más lastró a los Knicks, que anotaron 8 de 35 triples (23 % de efectividad, 6 % al descanso). Los hombres de Mike Brown también estuvieron ligeramente por debajo de los Pistons en tiros de campo y tiros libres.

Jalen Brunson lideró a los neoyorquinos en el intento de atrapar a los Pistons durante todo el encuentro. El '11' de los Knicks aportó 33 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

El dominicano Karl-Anthony Towns secundó a Brunson en la tabla anotadora de Nueva York, con 21 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias (doble-doble).

Jose Alvarado, que había cosechado 8 triples en Philadelphia en menos de 19 minutos en pista, aportó 6 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, con un desafortunado 0 de 5 desde la línea de tres.

El puertorriqueño (nacido en Brooklyn) se llevó una sonada ovación al entrar por primera vez en el partido y tras su primera canasta, en el que era el cuarto partido con la franquicia y el segundo como jugador local en el Madison Square Garden.

Con esta derrota, los Knicks (35-21) son terceros en el Este empatados con los Cavaliers y se alejan de los Celtics, mientras que los Detroit Pistons (41-13) continúan liderando con autoridad la conferencia.

Detroit, que lidera el Este desde el 7 de noviembre, también posee el mejor porcentaje de toda la NBA (75,9 %).