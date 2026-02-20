0-0. Juventud y Guaraní empatan a cero y el avance en Libertadores se decidirá en Asunción

Montevideo, 19 feb (EFE).- Juventud de las Piedras y Guaraní firmaron este jueves un empate sin goles en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo que dejó la eliminatoria de la segunda fase de la Copa Libertadores totalmente abierta para el partido de vuelta.

El pase a la tercera ronda de la máxima competición internacional de Sudamérica se definirá la próxima semana en Paraguay, luego de un partido de ida en el que el conjunto uruguayo no logró capitalizar su localía pese a que su desempeño fue de menos a más frente a un sólido equipo visitante que supo administrar el partido.

Guaraní arrancó valiente el encuentro y gozó de las mejores ocasiones en la primera mitad aprovechándose de un Juventud nervioso y errático en los pases. Durante los compases iniciales, el dominio fue netamente paraguayo, arrinconando a un Juventud que en diez minutos apenas logró superar la línea divisoria.

El primer aviso llegó apenas a los tres minutos de juego tras un fallo en la salida del conjunto uruguayo que aprovechó Richard Torales y que el guardameta Sebastián Sosa logró contener de pecho. El monopolio del balón siguió en poder paraguayo, que mantuvo al equipo pedrense replegado en su campo, aunque sin generar ocasiones claras de riesgo.

A partir del minuto 25, tras las indicaciones de Sebastián Méndez en la pausa de hidratación, el trámite se equilibró y Juventud logró asomarse al área rival con un centro que Bruno Larregui no consiguió controlar.

La segunda mitad mostró a un Juventud totalmente diferente, mucho más decidido al ataque y con más acierto en sus combinaciones. Las ocasiones no tardaron en llegar y nada más arrancar el complemento Renzo Sánchez se perfiló hacia la medialuna y logró un remate que acabó desviado.

La iniciativa durante el resto del partido fue de los locales, que tuvieron más oportunidades para adelantarse en el marcador, sin embargo, se toparon con un Guaraní que supo gestionar el resto del encuentro esperando en su campo.

Ya con los 90 minutos cumplidos ambos conjuntos tuvieron ocasión de adelantarse y cerrar el partido. Primero fue Juventud con un tiro de Alejo Cruz desde fuera del área que tapó Gaspar Servio con una gran estirada. Acto seguido fue Guaraní con un remate de Matías López que terminó estrellándose en el travesaño.

Sin embargo, las tablas permanecieron en el marcador y la eliminatoria se definirá el próximo jueves en Asunción. El vencedor de esta serie cruzará su camino con el ganador del duelo entre el uruguayo Liverpool y el colombiano Independiente de Medellín.